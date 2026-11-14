Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Önder, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Önder, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Önder, Kayseri\'de son yolculuğuna uğurlandı
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- Cenaze törenine, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da katıldı

Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan 28 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

Ankara'dan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kayseri'ye gönderilen şehit Önder'in cenazesi, Kocasinan ilçesindeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Önder için Kalemkırdı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende, şehidin ailesi ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Öznur Önder de 9 aylık bebeğini kucağına alarak tabuta sarıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, törende şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Önder'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ile vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA
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