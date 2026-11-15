Kayseri Melikgazi\'de kayadan düşen kişiyi AFAD ve UMKE 500 metre sedyeyle kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayadan düşen bir kişi, ekiplerin çalışmaları ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Mahallesi Karatepe Belası mevkide meydana gelen olayda, N.D. kayadan düşerek mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu N.D., sedye ile 500 metre taşınarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Kayadan düşen N.D., olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.