Kayseri Kocasinan'da bıçakla kendine zarar veren şahıs 2 saatlik iknayla gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da bıçakla kendine zarar veren şahıs 2 saatlik iknayla gözaltına alındı

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Kayseri Kocasinan\'da bıçakla kendine zarar veren şahıs 2 saatlik iknayla gözaltına alındı
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Kayseri Kocasinan\'da bıçakla kendine zarar veren şahıs 2 saatlik iknayla gözaltına alındı
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Kayseri Kocasinan'da bıçakla kendine zarar veren şahıs, yaklaşık 2 saatlik ikna sürecinin sonunda PÖH desteğiyle evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendisini eve kapatarak zarar veren şahıs, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından evden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle 34. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan Ö.K. kendisini eve kapatarak bıçakla zarar vermeye başladı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyen şahıs, PÖH ekiplerinin desteği ile evden çıkarıldı.

Kendine zarar veren Ö.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da bıçakla kendine zarar veren şahıs 2 saatlik iknayla gözaltına alındı - Son Dakika
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