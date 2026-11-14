Kayseri iş insanı Karadeli\'nin annesi Hava Karadeli 97 yaşında hayatını kaybetti

Kayseri iş insanı Karadeli'nin annesi Hava Karadeli 97 yaşında hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri iş insanı Ömer Karadeli'nin 97 yaşındaki annesi Hava Karadeli hayatını kaybetti. Karadeli'nin cenazesi yarın Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.
Kayseri iş insanı Ömer Karadeli'nin annesi hayatını kaybetti.
Kayseri'de kurulu bulunan Roton İnşaat, Stroton Yapı gibi bir çok markaya ait şirketlerin yönetim kurulu başkanı olan Ömer Karadeli'nin annesi Hava Karadeli hayatını kaybetti. 97 yaşında hayatını kaybeden Hava Karadeli'nin yarın Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar mahallesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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