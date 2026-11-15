Kayseri'de 5 rakun ve 4 çalı kangurusuna yeni yaşam alanı oluşturuldu - Son Dakika
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Kayseri'de 5 rakun ve 4 çalı kangurusuna yeni yaşam alanı oluşturuldu

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Kayseri\'de 5 rakun ve 4 çalı kangurusuna yeni yaşam alanı oluşturuldu
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ndeki 5 rakun ve 4 çalı kangurusu için yeni yaşam alanı oluşturdu. Alanda rakunlara oyun ve serinleme bölümleri, çalı kangurularına doğal yaşam koşullarına uygun düzenlemeler yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 5 rakun ve 4 çalı kangurusu için yeni yaşam alanı oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvanat bahçesindeki hayvan refahını artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda burada barınan 5 rakun ve 4 çalı kangurusuna, türlerine özgü ihtiyaçları dikkate alınarak yeni bir barınak hazırlandı.

Meraklı, hareketli ve çevresini keşfetmeye yatkın yapılarıyla bilinen rakunların tırmanma ve keşfetme gibi doğal davranışlarını desteklemek amacıyla yeni alanda özel oyun ve aktivite bölümlerine yer verildi. Sıcak havalarda hayvanların konforunu sağlamak için barınakta serinleme alanları da oluşturuldu.

Kangurugiller familyasının küçük ve orta boylu üyeleri arasında yer alan 4 çalı kangurusu için de günlük aktivitelerini rahatça gerçekleştirebilecekleri doğal yaşam koşullarına uygun alan düzenlemeleri yapıldı.

Türkiye'nin önemli hayvanat bahçeleri arasında yer alan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde 136 farklı türden yaklaşık 1600 hayvan bulunuyor.

Kaynak: AA
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