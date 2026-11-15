Kayseri Kadın FK, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a 4-1 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Kadın FK, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a 4-1 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Kadın FK, Süper Lig\'in 11. haftasında Galatasaray\'a 4-1 yenildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Suwen Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçında Kayseri Kadın FK, deplasmanda Galatasaray'a 4-1 yenildi. Galatasaray'ın golleri Martn-Prieto, Cintra, Costa ve Melike Öztürk'ten gelirken, Kayseri'nin tek sayısını Laura Ann Moise attı.

Suwen Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, deplasmanda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın tek golünü Laura Ann Moise kaydetti.

Stat: Riva Milli Takım Tesisleri

Hakemler: Oğuz Gözetenler, Hüseyin Can, Umut Çınar

Galatasaray: Morais, Eda, Jang, Cintra, Cristina (Vitoria dk. 46), Melike Pekel, Costa, Ebru (Melikez Öztürk dk. 80), İrem (Sıla dk. 79), Domin, Gbedjisi

Kayseri Kadın FK: Rıka (Asiye Damla dk. 72), Ayşe Demir (Mika dk. 72), Fatma Nur Şenses, Hembafan Ayatsea, Oladeji, Blesset Isıgbo, Kafalat Başhuri, Mega, Laure Ann Moise, Ayowunmi Omosuyi, Ayşegül Aydın

Goller: Martn-Prieto (dk. 3), Cintra (dk. 25), Costa (dk. 69), Melike Öztürk (dk. 87) (Galatasaray), Laura Ann Moise (dk. 88) (Kayseri Kadın FK)

Kaynak: İHA
GalatasarayKayseriFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti Hacı Yakışıklı özür diledi 10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti! Hacı Yakışıklı özür diledi
İki aile resmen savaştı 1’i ağır 11 kişi yaralandı İki aile resmen savaştı! 1'i ağır 11 kişi yaralandı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi! Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı
Trump’ın İran planında Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı Mossad harekete geçti Trump'ın İran planında Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı! Mossad harekete geçti
10:09
İstanbul’da endişelendiren görüntü Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
09:43
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
09:32
Rusya’daki gizli toplantı ifşa oldu Putin’den Zelenski için ölüm emri
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri
09:17
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı İstanbul için de tarih verildi
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 10:33:37. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Kadın FK, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a 4-1 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android