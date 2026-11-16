Çopuroğlu, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Çepni ile yardım faaliyetlerini görüştü

Çopuroğlu, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Çepni ile yardım faaliyetlerini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türk Kızılay Kayseri Şubesini ziyaret ederek Başkan Mükremin Çepni ile görüştü. Görüşmede insani yardım ve gönüllülük faaliyetleri ele alındı; Çopuroğlu, Kızılay'ın zor zamanlarda milletin yanında olduğunu söyledi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türk Kızılay Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.
Çopuroğlu, ziyaret kapsamında Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Mükremin Çepni ile bir araya geldi.
Ziyarette, insani yardım, sosyal dayanışma ve gönüllülük faaliyetleri hakkında görüşüldü.
Çopuroğlu, Türk Kızılayın ihtiyaç sahiplerine ulaşan, afetlerde ve zor zamanlarda milletin yanında olan köklü bir iyilik hareketi olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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