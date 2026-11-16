Kayseri'de Amaratspor, Büyük Toramanspor ile golsüz berabere kaldı, penaltıyı kaçırdı - Son Dakika
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Kayseri'de Amaratspor, Büyük Toramanspor ile golsüz berabere kaldı, penaltıyı kaçırdı

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Kayseri\'de Amaratspor, Büyük Toramanspor ile golsüz berabere kaldı, penaltıyı kaçırdı
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Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4. haftasında Amaratspor ile Büyük Toramanspor arasındaki maç golsüz sona erdi. Amaratspor'un penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4. haftasında Amaratspor ile Büyük Toramanspor arasında oynanan zorlu doksan dakikada gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Karşılaşmada Amaratspor penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Mert Mustan Müsüroğlu, Sinem Özpınar, Harun Soyeşik

Amaratspor: Muhammed Ali, Bünyamin Yüce, Behçet Ekinci (Mustafa Erginer dk. 74), Halil İbrahim Cıngıllı, Egemen Polat (Mehmet Kahveci dk. 46), Ömer Talha Günal, Samet Can Çapar, Mehmet Türlü, Fatih Demircan (Turan Derecik dk. 60), İsmail Aydoğdu (Yasin Dumlu dk. 88), Yusuf Kaya

Büyük Toramanspor: Ali Özkan, Yunus Öztürk, Resul Ekrem Turhan, Bulut Akbaş, Selim Başev (Ali Taşbaş dk. 62), Muhammed Yasin Turgutalp, Ekram Tuğra Kılınç (Serhat Pakır dk. 88), Onur Bağcı (Burak Arslan dk. 54), Cüneyt Turgut, Mehmet Kütük, Tolga Yıldız

Kaynak: İHA
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