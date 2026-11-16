Kayseri Kocasinan'da 3 katlı binada çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın 1. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 1. katındaki evde çıkan yangın söndürüldü.
Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı binanın 1. katında bulunan dairenin salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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