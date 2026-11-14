Kayseri Melikgazi'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, polis şüphelileri arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Melikgazi'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, polis şüphelileri arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri Melikgazi\'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, polis şüphelileri arıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri Melikgazi\'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, polis şüphelileri arıyor
Haber Videosu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, olaya karışan diğer şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. ve Ç.T. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.A. ve Ç.T.'yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler olaya karışan diğer şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerMelikgazi3. SayfaKayseriGüncelFatihPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran’a saldırıları durdurmayı düşünüyor Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran'a saldırıları durdurmayı düşünüyor
Altay Bayındır’dan Celta Vigo kariyerine görkemli siftah Altay Bayındır'dan Celta Vigo kariyerine görkemli siftah
Ukraynalı eski bakan canlı yayında kamerayı çevirince sunucu şaşırdı Ukraynalı eski bakan canlı yayında kamerayı çevirince sunucu şaşırdı
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
00:41
Hojlund iki kez attı, Portekiz evinde Danimarka’ya 4-1 kaybetti
Hojlund iki kez attı, Portekiz evinde Danimarka'ya 4-1 kaybetti
00:27
Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia
Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia
23:44
Mourinho’ya tavsiye sorusu: Shomurodov’dan Batrakov için dikkat çeken yanıt
Mourinho'ya tavsiye sorusu: Shomurodov'dan Batrakov için dikkat çeken yanıt
23:36
Fenerbahçe’de büyük operasyon Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
Fenerbahçe'de büyük operasyon! Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
22:51
Tam 34 kilo verdi Yeni halini görenler tanıyamıyor
Tam 34 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor
22:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı
21:16
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
20:38
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 01:20:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, polis şüphelileri arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android