Kayseri Görme Engelliler Kulübü, Bursa Altınokta'yı 2-0 yenerek ligi üçüncü bitirdi - Son Dakika
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Kayseri Görme Engelliler Kulübü, Bursa Altınokta'yı 2-0 yenerek ligi üçüncü bitirdi

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Kayseri Görme Engelliler Kulübü, Bursa Altınokta\'yı 2-0 yenerek ligi üçüncü bitirdi
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Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, son maçında Bursa Altınokta'yı sahasında 2-0 yenerek Deplasmanlı Süper Lig'i Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Kulüp, sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti, destek veren herkese teşekkür etti.

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Deplasmanlı Süper Ligi'nde sezonu Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken Kayseri temsilcisi, ligin son karşılaşmasında Bursa Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü'nü sahasında 2-0 mağlup etti. Aldığı galibiyetle sezonu üç puanla kapatan Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, ligi Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sezon boyunca mücadele eden sporcular ve emeği geçen teknik ekip tebrik edilirken, takıma destek veren herkese teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
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