Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı binandan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Şenyayla Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki ikamette henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaralanan yada dumandan etkilenen kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.