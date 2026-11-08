Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetiyle 8 Kasım Zafer Günü vesilesiyle Karabağ’a gitti. Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nda Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından karşılanan Erdoğan ile Aliyev’in kol kola yürüdüğü anlar dikkat çekti. Erdoğan, Şuşa’da Aliyev ile ikili görüşme yapacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zafer Günü için Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyarette, iki liderin havalimanındaki samimi görüntüleri öne çıktı. Erdoğan ve Aliyev, uçağın önünden kol kola yürüyerek iki ülke arasındaki kardeşlik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu

FUZULİ’DE SICAK KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabet ederek Karabağ’a geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı, Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nda Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu

KOL KOLA YÜRÜDÜLER

Cumhurbaşkanlığı uçağından inen Erdoğan, Aliyev ile koluna girerek yeşil halı üzerinde yürüdü. İki liderin uçağın önünde kol kola ilerlediği anlar, objektiflere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu

EMİNE ERDOĞAN VE MİHRİBAN ALİYEVA EL ELE

Karşılamada liderlerin eşleri de samimi görüntüler verdi. Emine Erdoğan ile Mihriban Aliyeva’nın el ele yürüdüğü anlar dikkat çekti. Emine Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini tuttuğu kareler de görüntülere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu

ŞUŞA’DA KRİTİK GÖRÜŞME

Azerbaycan’ı 8 Kasım Zafer Günü vesilesiyle ziyaret eden Erdoğan, Şuşa’da Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu

HOCALI VE HANKENDİ’DE ANIT ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi Zafer Anıtı’nı ziyaret edecek. Erdoğan, günün sonunda onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

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