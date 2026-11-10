Serkan Balcı, "Galatasaray inanılmaz bir oyuncu bulmuş" diyerek açıkladı - Son Dakika
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Serkan Balcı, "Galatasaray inanılmaz bir oyuncu bulmuş" diyerek açıkladı

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Serkan Balcı, "Galatasaray inanılmaz bir oyuncu bulmuş" diyerek açıkladı
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Eski milli futbolcu Serkan Balcı, Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov hakkında konuştu. Batrakov'u ''İnanılmaz bir oyuncu'' olarak nitelendiren Balcı, ''Batrakov şöyle bir oyuncu; yanına oynayan, yan pas yapan bir futbolcu değil. Dikine ve direkt. Kenar oyuncuları ve santrforla bağlantıya girip oynuyor. Hep o pozisyonların içinde'' dedi.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları da giyen eski milli futbolcu Serkan Balcı, Tivibu Spor ekranlarında lig lideri Galatasaray'ın gündemini yorumladı. 

''İNANILMAZ BİR OYUNCU BULMUŞLAR''

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Aleksey Batrakov'a değinen Serkan Balcı, Rus futbolcu için "İnanılmaz bir oyuncu bulmuşlar" dedi.

''HEP O POZİSYONLARIN İÇİNDE''

Değerlendirmelerine devam eden Serkan Balcı, "Batrakov inanılmaz bir oyuncu. Batrakov şöyle bir oyuncu; yanına oynayan, yan pas yapan bir futbolcu değil. Dikine ve direkt. Kenar oyuncuları ve santrforla bağlantıya girip oynuyor. Hep o pozisyonların içinde. İnanılmaz bir oyuncu bulmuşlar" ifadelerini kullandı.

''KAZANMA ALIŞKANLIĞI VAR''

Galatasaray'ın kadro yapısına da değinen Serkan Balcı, "Oyuncu kalitesi nedir diye sorsalar bana; Galatasaray'ın kötü de oynasa oyuncu kalitesiyle maçı kazanacak çok oyuncusu var. Yedek kulübesi de kuvvetli. Galatasaray'da inanılmaz bir kazanma alışkanlığı var" şeklinde konuştu.

Aleksey BatrakovSerkan BalcıGalatasarayFutbolBalcıSporSon Dakika

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