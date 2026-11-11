İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, "COP31 Bakanlar Yemeği" programında konuştu:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hiçbir sınır, yükselen denizleri durduramaz. Hiçbir duvar, kuraklığın önüne geçemez. Hiçbir bayrak, fırtınanın yönünü değiştiremez. İklim değişikliği bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Kaderlerimiz birbirine bağlıdır." dedi.

Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı kapsamında NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen "COP31 Bakanlar Yemeği" programına katıldı.

Ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir ülkenin iklim krizi karşısında tek başına güvende olamayacağını belirten Kurum, "Hiçbir sınır, yükselen denizleri durduramaz. Hiçbir duvar, kuraklığın önüne geçemez. Hiçbir bayrak, fırtınanın yönünü değiştiremez. İklim değişikliği bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Kaderlerimiz birbirine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Kurum, Antalya'da, kurak topraklarda yağmur bekleyen çiftçilerin umudunu taşıdıklarını, yükselen denizlerin kıyısında yaşayan ailelerin endişesini paylaştıklarını ve geleceği henüz yazılmamış milyonlarca çocuğun hakkını savunduklarını dile getirerek, "Bizim bir hayalimiz var. Bir gün dünyanın hiçbir yerinde bir çocuk, temiz bir yudum suya ulaşmanın hayalini kurmak zorunda kalmayacak. Bir gün hiçbir anne, çocuğunun yarınından kuraklık ve afetler yüzünden korkmayacak. Bir gün hiçbir çiftçi, çatlamış toprağına bakarken umudunu kaybetmeyecek." diye konuştu.

Dünyanın en zengin ülkeleriyle en yoksul ülkelerinin aynı gökyüzünün altında aynı tehlikeyi ve sorumlulukları paylaştıklarını hatırlayacakları bir dünya hayal ettiklerini belirten Kurum, kalkınma ile doğayı korumanın birbirinin alternatifi olmadığını tüm insanlığın anlayacağına inandığını ifade etti.

"Gelecek nesiller bizleri aldığımız kararlarla hatırlayacak"

Kurum, insanlığın büyüklüğünün yalnızca inşa ettiği şehirlerle, geliştirdiği teknolojilerle ve ürettiği zenginliklerle değil, koruduğu hayatlarla da ölçüleceğini belirterek, "Bizim bir hayalimiz var. Bir gün çocuklarımız bize 'Nasıl bir dünya hayal ettiniz?' diye sormayacak. 'Bizim için dünya bıraktınız ama o dünya nasıldı?' diye soracak. Bizler, onların gözlerinin içine bakarak cevap verebileceğiz." dedi.

Hayallerin gerçekleşmesi için yalnızca umudun yeterli olmadığının altını çizen Kurum, umudun cesaret, kararlılık, zor olanı seçme ve birlikte hareket etme iradesi gerektirdiğini vurguladı.

Antalya'da önlerinde duran sorumluluğun da bu olduğuna işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Biz, burada yalnızca yeni hedefler belirlemek için bulunmuyoruz. Biz, burada verilen sözlerin hayata geçtiği bir geleceğin temellerini atmak için bulunuyoruz. Çünkü artık biliyoruz, gelecek nesiller bizleri yaptığımız konuşmalarla değil, aldığımız kararlarla hatırlayacak. İmzaladığımız belgeleri unutacak, koruduğumuz hayatlarla hatırlayacak. Verdiğimiz vaatleri unutacak gerçeğe dönüştürdüğümüz umutlarla bizleri hatırlayacak."

"Bizim hayalimiz, insanlığın ortak geleceğidir"

Programda, dünyanın dört bir yanından konukların, eserleriyle oluşturdukları farkındalıkla çevre ve eğitim meselesine katkı sunan sanatçıların, iş insanlarının, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve spor dünyasından isimlerin bulunduğunu aktaran Kurum, yıllar sonra tarihin Antalya'da bir araya gelenleri "ortak sorumluluklarından vazgeçmeyen insanlar" olarak hatırlamasını diledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletiyle, 86 milyon insanıyla ve tüm kurumlarıyla dünyanın daha yaşanabilir ve adil bir yer olması için çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Kurum, "Çünkü bizim hayalimiz daha adil, daha güvenli, daha yaşanabilir bir dünyadır. Bizim hayalimiz, insanlığın ortak geleceğidir. Buraya katılan, destek olan 196 ülkeyle birlikte bu kararları alacağız. Ortak evimiz dünyamız, ortak geleceğimiz için sorumluluk alıp, o sorumlulukların gereğini yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.