Konya Büyükşehir, Şehrin Tarihi, Kültürel ve Gastronomi Zenginliklerini COP31’de Dünyaya Tanıtıyor

COP31’de dünya liderlerinin kullandığı güzergâhta yüksek teknoloji ürünü nanografen katkılı asfalt uygulamasını hayata geçirerek dünyaya model olan Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahip olduğu tarihi, kültürel ve gastronomi değerlerini de tanıtarak Konya’yı en güzel şekilde temsil ediyor.

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Özel Elçisi Uğur İbrahim Altay, Konya’nın COP31’de etkili şekilde yer aldığını söyledi.

BAŞKAN ALTAY, KONYA STANDINDA ULUSLARARASI KATILIMCILARLA BİR ARAYA GELİYOR

Yoğun diplomasi trafiği arasında Başkan Altay, hem UCLG standında hem de Konya standında uluslararası katılımcılarla bir araya geliyor.

Başkan Altay, COP31’de Konya'nın tarihi, kültürel ve gastronomi zenginliklerini uluslararası katılımcılarla buluşturduklarını belirterek, “Konya'mızın sahip olduğu değerleri COP31’de dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize anlatıyoruz. Kırkikindi markamızla Konya mutfağının geleneksel lezzetlerini dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlere sunuyoruz. Yine belediye olarak yaptığımız Anadolu Hazineleri Bahçemizle Anadolu medeniyetlerinin çevreyle ilişkisini, köklü mirasımızı görsel zenginliklerle birlikte katılımcılara gösteriyoruz. COP31’in içme suyu sponsorluğunu üstlenen BEYSU'muzun yanı sıra FERA ve Palize markalarımızın sunumlarıyla da şehrimizin yerel marka gücünü ortaya koyuyoruz. Burada Konya'mızın lezzetlerini, misafirperverliğini ve üretim birikimini uluslararası bir platformda paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Markalarımıza ve tanıtım alanlarımıza gösterilen yoğun ilgi de bizleri ayrıca memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

“KONYA'MIZIN DEĞERLERİNİ DÜNYANIN FARKLI COĞRAFYALARINDAN İNSANLARLA BULUŞTURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

COP31’in, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehirler konusunda şehirlerin deneyimlerini paylaşması için çok önemli bir fırsat sunduğuna dikkati çeken Başkan Altay, “Ülkemizin böylesine önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu süreçteki liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesi için yoğun gayret gösteren kıymetli hemşehrimiz COP31 Başkanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyorum. Bizler de Konya olarak çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyan ve gelecek nesilleri gözeten çalışmalarımızı uluslararası platformlarda anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR’İN MARKALARI COP31’E DEĞER KATIYOR

COP31 kapsamında oluşturulan 450 metrekarelik Konya standında Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları tanıtılıyor. Şehrin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra çevre, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehircilik alanlarında yürütülen çalışmaların da anlatıldığı stantta, Konya'nın sahip olduğu potansiyel uluslararası ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Konya'nın farklı alanlardaki birikimini bir araya getiren stant, yerli ve yabancı katılımcılara şehri yakından tanıma fırsatı sunuyor. Konya'nın belediyecilik tecrübesi, kültürel zenginliği ve yerel değerleriyle öne çıktığı tanıtım alanı, organizasyonun dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.

ANADOLU HAZİNELERİ BAHÇESİ İLE 10 BİN YILLIK MEDENİYET MİRASI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Anadolu Hazineleri Bahçesi, COP31'in öne çıkan tanıtım alanları arasında bulunuyor. Anadolu'nun 10 bin yıllık kültürel birikimini ve farklı medeniyetlerin doğayla ilişkisini anlatan figür ve ögelerin yer aldığı bahçe, ziyaretçilere geçmişten günümüze uzanan bir yolculuk sunuyor.

Tamamı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan alanda, Anadolu medeniyetlerinin çevreyle kurduğu ilişki sanatsal ve kültürel unsurlarla anlatılıyor. Anadolu'nun köklü geçmişini uluslararası katılımcılara aktaran bahçe, Konya'nın tarihî ve kültürel mirasını dünyaya tanıtırken ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor.

KONYA MUTFAĞI LEZZETLERİYLE DÜNYAYA AÇILIYOR

Konya'nın yüzyıllar boyunca şekillenen zengin mutfak kültürü de COP31 aracılığıyla uluslararası ziyaretçilerle buluşuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım çalışmalarında yer alan Kırikindi Konya Mutfağı, şehrin geleneksel lezzetlerini farklı coğrafyalardan gelen misafirlerin beğenisine sunuyor.

Bu buluşma, şehrin yalnızca tarihi ve kültürel değerleriyle değil, mutfak kültürüyle de uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlıyor. Geleneksel lezzetlerin ve Konya'ya özgü misafirperverliğin bir araya geldiği alan, ziyaretçilere şehrin damak tadını tanıma fırsatı veriyor.

PALİZE İLE KONYA'NIN KAHVALTI GELENEĞİ

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin önemli diğer markalarından Palize, Konya'nın geleneksel kahvaltı kültürünü temsil ediyor. Palize Kahvaltı ve Mandıra konseptiyle şehrin yöresel lezzetlerini ve kahvaltı geleneğini yaşatan marka, Konya'nın gastronomi zenginliğinin tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Anadolu'nun köklü sofra kültüründen izler taşıyan Palize, COP31'de Konya'nın lezzetlerini ve misafir ağırlama anlayışını uluslararası platforma taşıyan markalar arasında yer alıyor.

BEYSU COP31’İN SU SPONSORLUĞUNU ÜSTLENİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi markalarından BEYSU ise COP31’in içme suyu sponsorluğunu üstlenerek organizasyona katkı sunuyor. Konya’nın yerel markalarından biri olan BEYSU, bu iş birliğiyle uluslararası bu organizasyonda şehri başarıyla temsil ediyor.

FERA İLE KONYA'NIN KAHVE KÜLTÜRÜ TANITILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraklarından olan kahve markası FERA, geleneksel değerleri modern kahve kültürüyle buluşturarak şehrin marka kimliğine katkı sunuyor.

Konya'nın kültürel mirasından beslenen ve bu birikimi çağdaş bir yaklaşımla yorumlayan FERA, COP31'de de şehrin yerel marka gücünü temsil ediyor. Kahveyi yalnızca bir içecek değil, kültür ve paylaşımın bir parçası olarak ele alan marka, Konya'nın yerel girişimcilik ve hizmet anlayışını uluslararası misafirlerle buluşturuyor.