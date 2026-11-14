Çankırı D-100'de bariyere çarpan araçta baba ve 9 yaşındaki kızı öldü, anne yaralandı. - Son Dakika
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Çankırı D-100'de bariyere çarpan araçta baba ve 9 yaşındaki kızı öldü, anne yaralandı.

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Çankırı D-100\'de bariyere çarpan araçta baba ve 9 yaşındaki kızı öldü, anne yaralandı.
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Çankırı'da D-100 Çavundur mevkisinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu baba ve 9 yaşındaki kızı öldü, anne ağır yaralandı. Ağır yaralı anne, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çankırı'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

Murat İlhan (39) idaresindeki 55 GN 880 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Çavundur mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Murat İlhan ile 9 yaşındaki kızı Zeynep İlhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan anne Hanife İlhan (37), itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Devlet Hastanesi3. SayfaÇavundurİtfaiyeÇankırıGüncelSon Dakika

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