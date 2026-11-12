Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongolu mevkidaşı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) marjında Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antone Tshisekedi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da COP31 alanında Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antone Tshisekedi ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti.