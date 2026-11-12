Filistin’deki yıkımın izlerini taşıyan fotoğraflar COP31’de - Son Dakika
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Filistin’deki yıkımın izlerini taşıyan fotoğraflar COP31’de

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Filistin’deki yıkımın izlerini taşıyan fotoğraflar COP31’de
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Filistin’deki yıkımın izlerini taşıyan fotoğraflar COP31’de
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Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında kurulan Filistin standında, Gazze’de yaşanan yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar ile iklim değişikliği, su yönetimi ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar ziyaretçilere tanıtılıyor.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında kurulan Filistin standında, Gazze'de yaşanan yıkımı gözler önüne seren fotoğraflar ile iklim değişikliği, su yönetimi ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar ziyaretçilere tanıtılıyor. Filistinli sivil toplum kuruluşu çalışanı Tawfiq Saleh, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'ye teşekkür ederken, Gazze'ye verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da minnettarlığını ifade etti.

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında kurulan Filistin standı, hem bölgedeki insani duruma dikkat çeken fotoğrafları hem de çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla konferansta yerini aldı. Stantta üzerinde "Free Palestine" (Özgür Filistin) yazısı bulunan geniş fotoğraf panosunda, yıkılmış binalar, enkaz alanları ve sivillerin yaşadığı zorlukları yansıtan çok sayıda kare sergileniyor. Filistin'de yaşanan yıkımın boyutlarını ortaya koyan fotoğrafların yanı sıra iklim değişikliği, katı atık yönetimi, su kaynaklarının korunması ve çevresel sorunlara yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılan stantta, Filistin'den getirilen çeşitli hediyeler de yer alıyor.

"Bütün dünya burada, biz de burada olmaktan mutluyuz"

Filistin'de gençler ve yerel yönetimlerle çevre ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunda çalıştığını belirten Tawfiq Saleh, COP31 organizasyonunun kendilerini etkilediğini söyledi. Saleh, "Bu yıl COP31 gerçekten çok etkileyici. Bu organizasyon için Türk hükümetine teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten çok özel. Bütün dünya burada, herkes burada ve biz Filistinliler olarak burada bulunmaktan mutluyuz" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız"

Türkiye'nin Filistin ve Gazze'ye verdiği desteğe değinen Saleh, "Bir Filistinli olarak, Filistin'e ve Gazze'ye verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Dün Gazze hakkında konuştu. Bu çok önemliydi ve bunun için kendisine çok minnettarız" ifadelerini kullandı.

Filistin standında çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları tanıtılıyor

Filistin standında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da bilgi veren Saleh, "Buradaki Filistin standında çok sayıda etkinliğimiz var. İklim değişikliği, katı atık yönetimi, su yönetimi ve çevreyle ilgili her konuda konferanslarımız var. Ayrıca görüşmeler yapıyoruz. Filistin'den Türk halkına ve dünyaya getirdiğimiz bazı hediyelerimiz de var" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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