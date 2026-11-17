Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Filistin Pavilyonu'nu ziyaret eden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesinde iki yılda 455 bin konutu teslim ettiğini hatırlatarak, "İnşallah Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gazze'yi de yeniden ayağa kaldıracak, Filistin'i de yeniden ayağa kaldıracaktır. Biz bakanlık olarak tüm gücümüzle, tüm enerjimizle Filistin'in ayağı yeniden kalkması için oradaki çocukların, gençlerin geleceğe güvenle bakması için bu mücadeleyi yapacağız" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 kapsamında delegasyonları ziyaret eden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Pavilyonu'nun ardından Filistin Pavilyonu'na geçti. Burada Filistin Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Zaghloul Samhan ile bir araya gelen Kurum, Filistin'in konferansta yer almasının önemine dikkat çekti.

"Türkiye hep Filistin'in yanındadır"

İklim değişikliğinin yanı sıra dünyada yaşanan haksızlıkların ve adaletsizliklerin de ele alındığını belirten Bakan Kurum, "Filistinli kardeşlerimizin burada olması bizim için bambaşka. Çünkü burada sadece iklimi konuşmuyoruz. Çocukları konuşuyoruz, kadınları konuşuyoruz, anneleri konuşuyoruz, babaları konuşuyoruz. Dünyada yaşanan haksızlıkları konuşuyoruz, adaletsizlikleri konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 açılış konuşmasında Filistin'de yaşananlara dikkat çektiğini hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Filistin'in bugün burada olması, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı soykırımın dile getirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da açılış konuşmasında, her zaman olduğu gibi Filistin'de yaşanan haksızlıkları ve adaletsizlikleri gür bir sesle dile getirdi. Filistin Başbakanı kürsüye çıktığında tüm salonun ayağa kalkarak kendisini alkışladığına bizzat şahit olduk. Kendisine söz vermekten gurur duyduk. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye, Filistin'in yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir."

"Gazze'yi de yeniden ayağa kaldıracak, Filistin'i de yeniden ayağa kaldıracaktır"

Filistin Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Zaghloul Samhan ile Gazze'nin geleceğine ilişkin yapılabilecek çalışmaları görüştüklerini kaydeden Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesinde yürüttüğü konut çalışmalarını örnek göstererek, "Kıymetli bakanımızla Filistin'in, Gazze'nin geleceğine ilişkin neler yapabileceğimizi de tekrar görüştük. Türkiye deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa bir sürede biliyorsunuz 455 bin konutu vatandaşlarına teslim etti. İnşallah Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gazze'yi de yeniden ayağa kaldıracak, Filistin'i de yeniden ayağa kaldıracaktır. Biz bakanlık olarak tüm gücümüzle, tüm enerjimizle Filistin'in ayağı yeniden kalkması için oradaki çocukların, gençlerin geleceğe güvenle bakması için bu mücadeleyi yapacağız" diye konuştu.

Filistin'in yeniden ayağa kaldırılması için yürütülecek çalışmaları bir mutabakata bağlayacaklarını ifade eden Kurum, "Filistin'de yaşanan dram hep gözlerimizin önünde. İnşallah hep birlikte orada Gazze'nin çocukları için bu mücadeleyi kıymetli bakanımızla, bakanlığımızla yapacağız. İstiyoruz ki dünyanın hiçbir yerinde haksızlık olmasın. Burada iklimi konuşuyoruz ama adalet olmadıktan sonra dünyada her birey eşit olmadıktan sonra bunların hiçbirinin bir anlamı yok. Oradaki haksızlığı tüm dünyanın da gördüğüne bizzat şahit oldum. Burada belki iklim konuşuluyor ama orada çocukların maalesef geleceği yok, suya erişiminde sıkıntı yaşanıyor. Gönderilen yardımlar maalesef oraya ulaştırılmamak üzere mücadele veriliyor. Ama kim ne yaparsa yapsın biz oradaki çocuklara da ulaşacağız. Filistin Devleti'ne de tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye'deyken hep emin ellerde gibi hissediyoruz"

Filistin Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Zaghloul Samhan ise Filistin Başbakanı'nın COP31'de yaptığı konuşma sırasında katılımcıların ayağa kalkarak alkışlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması ile Bakan Kurum'un Filistin Başbakanı'nı kürsüye davet ederken yaptığı konuşmanın önemine değinen Samhan, "Çünkü artık bu işgalin çözülmesi gerekiyor, Filistin davasının sona erdirilmesi gerekiyor, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması gerekiyor ve kendi toprakları üzerinde Filistin devletinin bağımsız olması gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye'nin COP31 kapsamında Filistin'e ücretsiz pavilyon tahsis ettiğini belirten Samhan, "Türkiye hükümetine ben bu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu pavilyonu bize ücretsiz olarak vererek Filistin Devleti'nin burada Türkiye'de COP'ta bulunmasını, COP'a katılmasını sağladılar. Bu fırsatı bize verdikleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pavilyon sayesinde Filistin'in planlarını katılımcılara sunabildiklerini, etkinlik ve çalıştaylar düzenleyebildiklerini anlatan Samhan, COP31 organizasyonundan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Samhan, "Şahsen benim katıldığım en iyi COP hem organizasyon açısından hem katılım açısından genel bölgeye baktığımızda, programa baktığımızda gerçekten muazzam. Türkiye Hükümeti muazzam bir iş çıkarmış ve bundan sonraki aslında COP ev sahiplerinin de işini çok çok zorlaştırdı. Çünkü bu muazzam etkinliğin üstüne nasıl çıkacaklar bilmiyorum. Bir sonraki ev sahipleri için zor bir görev olacak. Türkiye'deyken hep emin ellerde gibi hissediyoruz" diye konuştu.