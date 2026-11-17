Bir düğünde kızının mutluluğuna ortak olan anne, tercih ettiği kıyafet ve enerjik danslarıyla dikkat çekti. Davetlilerle birlikte eğlenen kadının düğündeki neşeli anları sosyal medyada paylaşıldı. Gelinin annesinin kıyafeti ve dans performansı, izleyiciler arasında farklı yorumlara neden oldu.

GELİNİN ANNESİ DÜĞÜNE DAMGA VURDU

Düğün boyunca müziğin ritmine kendini kaptıran anne, enerjik dansları ve iddialı tarzıyla öne çıktı. Kızının en mutlu gününde eğlencenin tadını çıkaran kadının görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

"GELİNDEN ÇOK ANNESİ ÖN PLANDA"

Gelinin annesinin düğün için tercih ettiği kıyafet ve dansları, izleyicileri ikiye böldü. Bazı kullanıcılar kadının enerjisini ve tarzını beğenirken, bazıları ise düğünde ön planda olması gereken kişinin gelin olduğunu savundu.

Bir izleyicinin, "Gelinden çok annesi ön planda" yorumu, eleştirilerin odağındaki düşünceyi ortaya koydu.