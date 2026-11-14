Sıfır Atık Vakfı'ndan COP31'de Filistin'le dayanışma ve küresel adalet mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sıfır Atık Vakfı'ndan COP31'de Filistin'le dayanışma ve küresel adalet mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sıfır Atık Vakfı\'ndan COP31\'de Filistin\'le dayanışma ve küresel adalet mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla dans gösterisi düzenlendi.

ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla dans gösterisi düzenlendi. Gösteriye katılan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, iklim mücadelesinin insani krizlerden ve küresel adalet arayışından bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.

COP31'in halka açık Yeşil Alanı'nda bulunan Zero Waste Hub önünde, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu tarafından Filistin'e destek amacıyla dans gösterisi gerçekleştirildi. Gösteride Filistin halkıyla dayanışma mesajı verilirken, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere de dikkat çekildi. Programa katılan Samed Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 açılış konuşmasında iklim adaletine vurgu yaptığını, Gazze'de ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan adaletsizlikleri gündeme taşıdığını belirtti.

'İNSANİ KRİZLER UNUTULMAMALI'

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın dünyanın karşı karşıya olduğu önemli sorunlar arasında bulunduğunu belirten Ağırbaş, insan hakları ihlallerinin ve insani krizlerin de uluslararası toplantılarda ele alınması gerektiğini ifade etti. İnsanlığın vicdanını yaralayan gelişmelerin uluslararası platformlarda karşılık bulmasının önemine değinen Ağırbaş, sahadaki gerçeklerin diplomasi masasına taşınmasını savunduklarını söyledi.

'86 MİLYONUN ORTAK DEĞERLERİ'

Uluslararası toplantılarda zaman zaman sahadaki gerçeklerden uzak gündemlerin ele alındığını belirten Ağırbaş, COP31'in insani krizlerin, çatışmaların yol açtığı yıkımın ve insanların yaşadığı zorlukların da konuşulduğu bir platform olması gerektiğini vurguladı. Ağırbaş, "Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini, 86 milyon vatandaşımızın ortak değerlerini ve insanlığın ortak vicdanını dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Uluslararası iklim diplomasisinin sahadaki gerçeklerle buluşması gerekiyor" dedi.

'193 ÜLKEDE KARŞILIK BULDU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin 193 ülkede karşılık bulan küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü belirten Ağırbaş, kaynakların korunması ve çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra adalet ve dayanışma konularının da önem taşıdığını ifade etti. Küresel ölçekte harekete destek veren katılımcılara teşekkür eden Ağırbaş, "Filistin'deki kardeşlerimizin ve dünyadaki diğer mazlum coğrafyaların yanındayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Birleşmiş Milletlerİklim DeğişikliğiSıfır Atık VakfıYerel Haberlerİnsan HaklarıPolitikaFilistinGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Matvey Kislyak’tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
Arda Güler’in yeni maaşı belli oldu Adeta servet kazanacak Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak
20:01
Bruno Fernandes teklifi reddetti: Galatasaray yeniden devrede
Bruno Fernandes teklifi reddetti: Galatasaray yeniden devrede
19:27
Murat Kurum Antalya’da Küba’yı örnek gösterdi: Yüzde 19’luk risk
Murat Kurum Antalya'da Küba'yı örnek gösterdi: Yüzde 19'luk risk
19:14
Cemre Baysel’le birlikte olan milli futbolcu fena yakalandı Paylaşımını anında geri çekti ama nafile
Cemre Baysel'le birlikte olan milli futbolcu fena yakalandı! Paylaşımını anında geri çekti ama nafile
18:18
Etiyopya ile Eritre arasında Badme’de 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi
Etiyopya ile Eritre arasında Badme'de 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi
18:02
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran’a saldırıları durdurmayı düşünüyor
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran'a saldırıları durdurmayı düşünüyor
18:00
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 20:36:23. #.0.3#
SON DAKİKA: Sıfır Atık Vakfı'ndan COP31'de Filistin'le dayanışma ve küresel adalet mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android