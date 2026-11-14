Sıfır Atık Vakfı\'ndan COP31\'de Filistin\'le dayanışma ve küresel adalet mesajı

ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla dans gösterisi düzenlendi. Gösteriye katılan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, iklim mücadelesinin insani krizlerden ve küresel adalet arayışından bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.

COP31'in halka açık Yeşil Alanı'nda bulunan Zero Waste Hub önünde, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu tarafından Filistin'e destek amacıyla dans gösterisi gerçekleştirildi. Gösteride Filistin halkıyla dayanışma mesajı verilirken, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere de dikkat çekildi. Programa katılan Samed Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 açılış konuşmasında iklim adaletine vurgu yaptığını, Gazze'de ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan adaletsizlikleri gündeme taşıdığını belirtti.

'İNSANİ KRİZLER UNUTULMAMALI'

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın dünyanın karşı karşıya olduğu önemli sorunlar arasında bulunduğunu belirten Ağırbaş, insan hakları ihlallerinin ve insani krizlerin de uluslararası toplantılarda ele alınması gerektiğini ifade etti. İnsanlığın vicdanını yaralayan gelişmelerin uluslararası platformlarda karşılık bulmasının önemine değinen Ağırbaş, sahadaki gerçeklerin diplomasi masasına taşınmasını savunduklarını söyledi.

'86 MİLYONUN ORTAK DEĞERLERİ'

Uluslararası toplantılarda zaman zaman sahadaki gerçeklerden uzak gündemlerin ele alındığını belirten Ağırbaş, COP31'in insani krizlerin, çatışmaların yol açtığı yıkımın ve insanların yaşadığı zorlukların da konuşulduğu bir platform olması gerektiğini vurguladı. Ağırbaş, "Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini, 86 milyon vatandaşımızın ortak değerlerini ve insanlığın ortak vicdanını dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Uluslararası iklim diplomasisinin sahadaki gerçeklerle buluşması gerekiyor" dedi.

'193 ÜLKEDE KARŞILIK BULDU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin 193 ülkede karşılık bulan küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü belirten Ağırbaş, kaynakların korunması ve çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra adalet ve dayanışma konularının da önem taşıdığını ifade etti. Küresel ölçekte harekete destek veren katılımcılara teşekkür eden Ağırbaş, "Filistin'deki kardeşlerimizin ve dünyadaki diğer mazlum coğrafyaların yanındayız" diye konuştu.