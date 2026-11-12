Balıkesir’in ödüllü kokoreci COP31'de! AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey standı ziyaret etti - Son Dakika
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Balıkesir’in ödüllü kokoreci COP31'de! AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey standı ziyaret etti

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Balıkesir’in ödüllü kokoreci COP31\'de! AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey standı ziyaret etti
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Balıkesir’in ödüllü kokoreci COP31\'de! AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey standı ziyaret etti
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Balıkesirli kokoreç ustası Erdal Aslanboğa’nın standını ziyaret etti. Balıkesir’in kuzu kokorecinin dünyaya tanıtıldığını belirten Canbey, “İnşallah Balıkesir’in kuzusunu tüm dünya tadacak” dedi. Canbey, ziyaret sırasında stantta hazırlanan kokorecin tadına da baktı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31'de Balıkesir’in yöresel lezzetlerinden kuzu kokoreci de yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşuyor. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Birleşmiş Milletler stantlarının bulunduğu bölümde açılan kokoreç standını ziyaret ederek ustadan ikram kabul etti.

“DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN İNSANLAR GELDİ”

Zirvenin yoğun ilgi gördüğünü belirten Canbey, “Burada dünyanın dört bir tarafından insanlar geldi. Yaklaşık 100 bin civarında insanın COP31'e geldiğini biliyoruz” dedi. Canbey, Balıkesir’den zirvede stant açan ve kentin kuzu kokorecini dünyaya tanıtan Erdal Aslanboğa’yı ziyarete geldiklerini ifade etti.

Balıkesir’in ödüllü kokoreci COP31'de! AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey standı ziyaret etti

“BU KOKOREÇ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E GİRMİŞ OLDU”

Aslanboğa kokorecinin Balıkesir’de zaten bilinen bir lezzet olduğunu söyleyen Canbey, şunları kaydetti:

“Bunu Aslanboğa’nın kokoreci olarak zaten Balıkesir’de tüketiyoruz ama artık bu kokoreç Birleşmiş Milletler’e girmiş oldu. Burada binlerce insan gelirken, geçerken bu kokorecin tadına bakıyor. Üç defa üst üste ödül almış bir kokoreçten bahsediyoruz.”

“BALIKESİR’İN KUZUSUNU TÜM DÜNYA TADACAK”

Balıkesir kuzusunun dünyaya tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Canbey, “İnşallah Balıkesir’in kuzusunu tüm dünya tadacak diyor muyuz? Tattırmaya başladık işte. Gördüğünüz gibi arkamızdalar” ifadelerini kullandı. Ardından ustanın ikram ettiği kokorecin tadına bakan Canbey, “Balıkesir’de yediğimiz lezzetin aynısını Birleşmiş Milletler stantlarında da bulabilecek miyiz?” diyerek ziyaretçilere afiyet diledi.

Balıkesir’in ödüllü kokoreci COP31'de! AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey standı ziyaret etti

ÖDÜLLÜ KOKOREÇ USTASI

1982 yılında Balıkesir’de doğan Erdal Aslanboğa, mesleğe 13 yaşında iki şişle başladı. Aslanboğa Kokoreç, 2023 yılında Altın Kaşık Ödülleri’nde “Yılın Tek Ürün Geleneksel Lokantası” ödülünü aldı. Marka, Gault&Millau’nun 2024 ve 2025 yıllarında verdiği geleneksel mutfak ödülüne de layık görüldü. Aslanboğa, geçen yıl MasterChef Türkiye’ye de konuk usta olarak katılmıştı.

COP31'DE KATILIM REKORA KOŞUYOR

Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31'e 196 ülke ile Avrupa Birliği’nden temsilciler katılıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Sekretaryası’nın geçici katılımcı listesine göre zirveye yüz yüze katılım için 92 bin 934 kişi kayıt yaptırdı. Kesinleşen rakamların ardından COP31'in tarihin en kalabalık iklim zirvesi olup olmayacağı netlik kazanacak.

Balıkesir’in ödüllü kokoreci COP31'de! AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey standı ziyaret etti
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SON DAKİKA: Balıkesir’in ödüllü kokoreci COP31'de! AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey standı ziyaret etti - Son Dakika
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