Cumhurbaşkanı Erdoğan \'Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü Toplantısı\'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü Toplantısı'na katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü Toplantısı'na katıldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında temaslarına devam ediyor. Erdoğan bu kapsamda düzenlenen '35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: DHA