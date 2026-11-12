COP31\'de Filistin\'e büyük destek! Başbakan kürsüye çıkarken tüm salon ayağa kalktı

Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Filistin'e destek mesajlarının verildiği anlar yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı kürsüye davet etmesi üzerine salondaki katılımcılar ayağa kalkarak alkışladı.

MURAT KURUM'DAN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

COP31 kapsamında gerçekleştirilen oturumda Bakan Murat Kurum, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etmeden önce Türkiye'nin Filistin'e yönelik desteğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün önce zirvede yaptığı konuşmayı hatırlatan Kurum, Türkiye'nin Filistin ve Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz."

TÜM SALON AYAĞA KALKARAK ALKIŞLADI

Bakan Kurum'un açıklamalarının ardından Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Anadolu Genel Kurul Salonu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye davet edildi.

Mustafa'nın kürsüye yöneldiği sırada Bakan Kurum ve salondaki katılımcılar ayağa kalkarak Filistin Başbakanı'nı alkışladı. Konuşmasını tamamlayan Mustafa ise Kurum'a sarılarak teşekkür etti.

"ANTALYA'DAN YÜKSELEN SES VİCDANIN SESSİZLİĞİNE DUR DESİN"

Bakan Kurum, Filistin'e destek mesajının yanı sıra iklim adaleti konusunda da uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Antalya'da gerçekleştirilen zirvenin yalnızca çevresel sorunların değil, insanlığın ortak sorumluluklarının da ele alındığı bir platform olduğunu vurgulayan Kurum, Antalya'dan yükselen sesin hem iklim adaletsizliğine hem de vicdanın sessizliğine karşı bir çağrı olmasını istedi.

FİLİSTİN BAŞBAKANI'NDAN İŞGAL VE İKLİM VURGUSU

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa da genel kurulda yaptığı konuşmada sürdürülebilir kalkınma hakkına dikkat çekti. Mustafa, hiçbir halkın çatışma ve işgal gerekçesiyle sürdürülebilir kalkınma haklarından mahrum bırakılamayacağını vurguladı.

Filistin Başbakanı, COP31 kapsamında ülkesinin çevresel sorunlarını ve kalkınma ihtiyaçlarını uluslararası muhataplarıyla görüşmek üzere Antalya'da bulunuyor.

Mustafa'nın zirve kapsamındaki temaslarında, Gazze'deki yıkımın çevresel etkileri, doğal kaynakların korunması, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma projelerine uluslararası destek sağlanması da yer alıyor.

COP31'E TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen COP31, dünya liderlerini, hükümet temsilcilerini ve uluslararası kuruluşları iklim değişikliğiyle mücadele gündemiyle bir araya getiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'ne Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. Zirvede iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası iş birliği konuları ele alınıyor.