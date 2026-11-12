Sabancı’nın elektrifikasyon yatırımları 2022’den bu yana 6 milyar doları aştı - Son Dakika
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Sabancı’nın elektrifikasyon yatırımları 2022’den bu yana 6 milyar doları aştı

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Sabancı’nın elektrifikasyon yatırımları 2022’den bu yana 6 milyar doları aştı
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Antalya’da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) Elektrifikasyon Partnerliğini üstlenen Sabancı Holding, temiz enerji dönüşümü alanında uluslararası ölçekte edindiği bilgi birikimini ve deneyimini zirve katılımcılarıyla paylaşmayı sürdürüyor.

11 Kasım’da başlayan Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir, Dayanıklı ve Adil Bir Geleceğe Doğru” başlıklı oturumda Türk iş dünyasını temsil eden Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, aynı gün COP31 Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen “Temiz Enerji Dönüşümü ve Elektrifikasyon – 35by35: Geleceği Güçlendirmek” başlıklı üst düzey diyalog etkinliğinde de katılımcılara seslendi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol’un moderatörlüğünü üstlendiği oturum, farklı ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarını, bakanları, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerini ve iş dünyası liderlerini bir araya getirdi.

“YATIRIMLARIMIZIN %64’ÜNDEN FAZLASINI ELEKTRİFİKASYONA YÖNLENDİRDİK”

Kamu ve özel sektörün temiz enerji dönüşümündeki rolünün ele alındığı oturumda Hayri Çulhacı, elektrifikasyonun yaygınlaşması için atılabilecek adımları zirve gündemine taşırken, şu ifadeleri kullandı: "Elektrifikasyon; iklim eylemini, enerji güvenliğini ve ekonomik büyümeyi aynı anda ileriye taşıyabilecek en güçlü kaldıraçlardan biri. Sabancı Topluluğu olarak bu inancımızı yatırımlarımızla ortaya koyuyoruz: 2022'den bu yana yatırımlarımızın yüzde 64'ünden fazlasını, 6 milyar doları aşan bir kaynağı elektrifikasyon ekosistemine yönlendirdik. Bu dönüşümün ölçek kazanması için üç konu hayati önem taşıyor. Birincisi, doğru vergilendirme politikaları, verimli teknolojiler ve uzun vadede öngörülebilir elektrik fiyatlarıyla elektrifikasyonu toplam maliyet açısından rekabetçi kılmak. İkincisi, şebekeleri talebin gerisinde kalmadan, talebin önünde inşa etmek. Üçüncüsü, öngörülebilir gelirler ve net bir risk paylaşımıyla sermayeyi daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmek.”

ELEKTRİFİKASYON VE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ ÇALIŞMA GRUBU’NUN DA EŞ BAŞKANI

35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü imzacısı olan Sabancı Holding, COP31 Elektrifikasyon Partnerliğinin yanı sıra TOBB liderliğinde oluşturulan COP31 İş Dünyası Forumu bünyesindeki Elektrifikasyon ve Enerji Dönüşümü Çalışma Grubu’nun eş başkanlığını da üstleniyor. Holding, farklı paydaşları bir araya getiren bu platformdaki çalışmalarıyla kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi ve uygulanabilir, ölçeklenebilir modelleri uluslararası paydaşlarla paylaşmayı hedefliyor. 

Birleşmiş Milletlerİklim DeğişikliğiSabancı HoldingAntalyaEnerjiCOP31Son Dakika

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SON DAKİKA: Sabancı’nın elektrifikasyon yatırımları 2022’den bu yana 6 milyar doları aştı - Son Dakika
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