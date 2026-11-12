Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31’de Dünya Liderlerini Karşıladığı Yol Konya'nın Yüksek Teknolojisiyle Hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31’de Dünya Liderlerini Karşıladığı Yol Konya'nın Yüksek Teknolojisiyle Hazırlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın COP31’de Dünya Liderlerini Karşıladığı Yol Konya\'nın Yüksek Teknolojisiyle Hazırlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya’da dünya liderlerini, uluslararası kuruluşları ve iklim alanında çalışan uzmanları bir araya getirirken, Konya Büyükşehir Belediyesi de organizasyona çevresel sürdürülebilirlik alanında yüksek teknolojili bir uygulamayla katkı sağlıyor.

COP31'e katılan çok sayıda dünya liderinin zirvenin gerçekleştirildiği alana ulaşmak için kullandığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderleri karşıladığı güzergâh olan COP31 Liderler Yolu, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin nanografen katkılı asfalt uygulamasıyla hazırlandı.

Böylece dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele için bir araya geldiği uluslararası platformda, Konya’da geliştirilen yenilikçi bir çevre teknolojisi de dünya liderlerinin doğrudan kullandığı bir altyapı uygulamasına dönüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hexagraphene Nanoteknoloji firması ile birlikte hayata geçirilen proje, geleneksel asfalt uygulamalarına alternatif oluşturdu. Bu yenilikçi çalışma, atık yönetimi ile ulaşım altyapısını buluşturarak iklim değişikliğiyle mücadelede teknolojinin dönüştürücü gücünü ortaya koydu.

KONYA’NIN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMI DÜNYAYLA BULUŞUYOR

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG), Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliğiyle mücadelenin çevresel farkındalığın yanında bilim, teknoloji ve somut uygulamalarla mümkün olabileceğini belirtti.

Konya olarak çevreyi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve geleceğin şehirlerine örnek olacak çalışmalara büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “COP 31'de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak önemli roller üstlendik ama bizim için en kıymetlisi dünya liderlerinin geçtiği yolda yapmış olduğumuz uygulama. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Ar-Ge sonucunda yapmış olduğumuz grafen yol dünyada bir ilk ve COP’un önemli çıktılarından birisi haline geldi. Karbon salınımını ve plastik atıkları azaltan bu uygulamamız dünyaya ve tüm şehirlere örnek bir uygulama” diye konuştu.

“KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN TÜM DÜNYAYA BİR ÇEVRE HEDİYESİDİR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iklim değişikliği hakkında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Bunun en güzel örneklerinden birisi de bu grafen yol. Bir belediyecilik başarısı ve birlikte çalışma başarısı. Bakanlığımıza da bu uygulamaya gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Antalya'da dünya liderlerini misafir ettik ama dünya liderlerinin geçtiği yol Konya Büyükşehir Belediyemizin tüm dünyaya bir çevre hediyesidir” ifadelerini kullandı.

“COP31 LİDERLER YOLUNDA KULLANDIĞIMIZ BU UYGULAMANIN TÜM DÜNYAYA DA ÖRNEK OLACAĞINA İNANIYORUM”

Başkan Altay, Konya’da gerçekleştirdikleri pilot uygulamanın ardından bu teknolojinin COP31 Liderler Yolu’nda da uygulanmasının Konya için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, “Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının kullandığı bu güzergâhta, ülkemizin geliştirdiği çevreci bir teknolojinin yer alması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede ortaya koyduğu vizyonu da göstermektedir. Bizim hedefimiz yalnızca yol yapmak değil; daha az karbon üreten, daha az enerji tüketen, daha dayanıklı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakan şehirler inşa etmektir. COP31 liderler yolunda kullandığımız bu uygulamanın tüm dünyaya da örnek olacağına inanıyorum. Süreçteki sonsuz destekleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31’de Dünya Liderlerini Karşıladığı Yol Konya'nın Yüksek Teknolojisiyle Hazırlandı

PLASTİK ATIKLAR YÜKSEK TEKNOLOJİYLE YOL ALTYAPISINA KAZANDIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hexagraphene Nanoteknoloji firmasının ortak yürüttüğü “Düşük Karbonlu Yeşil Yol Pilot Projesi” kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında plastik atıkların karbonla özel sentezlenmesine dayanan yüksek teknoloji prosesiyle yüksek katma değerli nanografen üretildi. Elde edilen nanografen, bitümlü asfalt karışımlarında katkı maddesi olarak kullanılarak gerçek ölçekli yol uygulamasına dönüştürüldü.

Projenin ilk pilot uygulaması Konya’da 1 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirildi. Farklı karışım oranları ve sıcaklıklarda hazırlanan asfalt örnekleri, 12 ay boyunca ulusal ve uluslararası standartlara uygun bilimsel ölçüm, analiz ve performans testlerine tabi tutuldu.

Çalışmalar sonucunda, 140 derece sıcaklıkta hazırlanan ve yüzde 5 özel sentezli nanografen içeren asfalt karışımı, çevresel sürdürülebilirlik ve teknik performans dengesi bakımından optimum karışım olarak belirlendi.

1 KİLOMETREDE YILDA 420 TON KARBON EMİSYONU AZALTIMI

Nanografen katkılı asfalt uygulaması, geleneksel asfaltla karşılaştırıldığında çevresel ve teknik açıdan dikkat çekici kazanımlar sunuyor.

Proje kapsamında 1 kilometre uzunluğunda ve 3,5 metre genişliğindeki yol uygulaması için öne çıkan kazanımlar şöyle:

Yıllık karbon emisyonunda 420 ton azalma, 940 kilo atık plastiğin geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması, yüzde 24 enerji tasarrufu, yol kullanım ömründe 2 kat artış, asfalt yüzey sıcaklığında yüzde 27 azalma, tekerlek izi oluşumunda yüzde 39 azalma, araç tekerleklerinden kaynaklanan yol gürültüsünde yüzde 10 azalma, zehirli H²S gazı emisyonunda sıfırlama.

Projenin uluslararası standartlara uygun ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ile uyumlu sertifikalandırma süreçleri ise devam ediyor.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ VE YAYGINLAŞTIRMA HEDEFİ

“Düşük Karbonlu Yeşil Yol Pilot Projesi”nin önümüzdeki süreçte yaygınlaştırılması, doğrulanmış karbon azaltımlarının Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hedefleriyle ilişkilendirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ortak yatırımlar, teknoloji ve bilgi birikimi transferi, yeni pilot uygulamalar ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması önem taşıyor.

Konya’dan COP31’e uzanan bu uygulama, yerel ölçekte geliştirilen bir teknolojik çözümün küresel iklim mücadelesine nasıl katkı sunabileceğini gösterirken, Türkiye’nin sürdürülebilir şehircilik ve yeşil dönüşüm vizyonunu da uluslararası platforma taşıyor.

Konya Büyükşehir BelediyesiRecep Tayyip ErdoğanBirleşmiş MilletlerSürdürülebilirlikİklim DeğişikliğiAntalyaKonyaDünyaCOP31Son Dakika

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç 6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
İspanyol oyuncu Ester Expósito’dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi İspanyol oyuncu Ester Expósito'dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi
Tüfekle işlenen 3 cinayet: Afyonkarahisar’da 1 haftada 10 kişi öldü Tüfekle işlenen 3 cinayet: Afyonkarahisar'da 1 haftada 10 kişi öldü
30 yılın bereketi Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı 30 yılın bereketi! Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Diyarbakır’da Fırat kıyısında dağ keçisi sürüsü: Köpekler ele verdi Diyarbakır'da Fırat kıyısında dağ keçisi sürüsü: Köpekler ele verdi
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
Adliyeden el ele çıktılar mı Berdan Mardini iddiaya yanıt verdi Adliyeden el ele çıktılar mı? Berdan Mardini iddiaya yanıt verdi
İki ülkenin birleşmesi artık kaçınılmaz Tarihi mesaj geldi İki ülkenin birleşmesi artık kaçınılmaz! Tarihi mesaj geldi
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
Jennifer Lopez’den yeni şarkısını ilk kez tanıttı Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok Büyük organizasyon iptal edildi Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
Hindistan’da 7 yıllık intikam: Çete lideri baltayla öldürüldü Hindistan'da 7 yıllık intikam: Çete lideri baltayla öldürüldü
13:51
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
13:25
Ligde tek galibiyet: Manchester United’da Carrick’in yerine kim gelecek
Ligde tek galibiyet: Manchester United'da Carrick'in yerine kim gelecek?
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:35
Televizyon yıldızı Bodrum’da cinayetten tutuklandı
Televizyon yıldızı Bodrum'da cinayetten tutuklandı
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:41
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa’da istihdam daralıyor
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa'da istihdam daralıyor
11:40
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
11:35
Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray’a imza attı
Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray'a imza attı
11:27
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
10:40
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:40:12. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31’de Dünya Liderlerini Karşıladığı Yol Konya'nın Yüksek Teknolojisiyle Hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android