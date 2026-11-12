Nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi! Köpekler havlayınca fark ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi! Köpekler havlayınca fark ettiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi! Köpekler havlayınca fark ettiler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi! Köpekler havlayınca fark ettiler
Haber Videosu

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Fırat Nehri kıyısındaki Gozer Mahallesi’nde yiyecek arayan sürü, feribot işletmecisi Sinan Kutlu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Köpeklerin havlamasıyla fark edilen dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

Çermik’te Fırat Nehri kıyısındaki bir mahallede beslenmek için yiyecek arayan dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi. Yaban hayvanlarının bölgede sık sık görüldüğü öğrenildi.

Nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi! Köpekler havlayınca fark ettiler

YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Çermik ilçesine bağlı Gozer Mahallesi’nde sürü halinde gezen dağ keçilerinin beslenmek için yiyecek aradığı görüldü. Köpeklerin havlamasıyla feribot işletmecisi Sinan Kutlu tarafından fark edilen ve kayıt altına alınan sürü, bir süre sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

FIRAT KIYISINDA SIK SIK GÖRÜLÜYOR

Fırat Nehri kıyısında bulunan mahallede dağ keçilerinin sık sık görüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
DiyarbakırGüncelGündemYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
Doktor Pelin Pınar’ın ölümünde acı detaylar Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı
Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber Evinin çatısında ölü bulundu Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber! Evinin çatısında ölü bulundu
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
A Milli Takım Uluslar Ligi’nde nasıl kalır İşte tüm ihtimaller A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:41
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa’da istihdam daralıyor
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa'da istihdam daralıyor
11:40
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
11:35
Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray’a imza attı
Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray'a imza attı
11:27
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 12:40:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi! Köpekler havlayınca fark ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android