Nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi! Köpekler havlayınca fark ettiler

Çermik’te Fırat Nehri kıyısındaki bir mahallede beslenmek için yiyecek arayan dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi. Yaban hayvanlarının bölgede sık sık görüldüğü öğrenildi.

YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Çermik ilçesine bağlı Gozer Mahallesi’nde sürü halinde gezen dağ keçilerinin beslenmek için yiyecek aradığı görüldü. Köpeklerin havlamasıyla feribot işletmecisi Sinan Kutlu tarafından fark edilen ve kayıt altına alınan sürü, bir süre sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

FIRAT KIYISINDA SIK SIK GÖRÜLÜYOR

Fırat Nehri kıyısında bulunan mahallede dağ keçilerinin sık sık görüldüğü belirtildi.