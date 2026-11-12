Nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi! Köpekler havlayınca fark ettiler

Nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi! Köpekler havlayınca fark ettilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Fırat Nehri kıyısındaki Gozer Mahallesi’nde yiyecek arayan sürü, feribot işletmecisi Sinan Kutlu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Köpeklerin havlamasıyla fark edilen dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
Çermik’te Fırat Nehri kıyısındaki bir mahallede beslenmek için yiyecek arayan dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi. Yaban hayvanlarının bölgede sık sık görüldüğü öğrenildi.
YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Çermik ilçesine bağlı Gozer Mahallesi’nde sürü halinde gezen dağ keçilerinin beslenmek için yiyecek aradığı görüldü. Köpeklerin havlamasıyla feribot işletmecisi Sinan Kutlu tarafından fark edilen ve kayıt altına alınan sürü, bir süre sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
FIRAT KIYISINDA SIK SIK GÖRÜLÜYOR
Fırat Nehri kıyısında bulunan mahallede dağ keçilerinin sık sık görüldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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