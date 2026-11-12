Hindistan'da 7 yıllık intikam: Çete lideri baltayla öldürüldü - Son Dakika
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Hindistan'da 7 yıllık intikam: Çete lideri baltayla öldürüldü

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Hindistan\'da 7 yıllık intikam: Çete lideri baltayla öldürüldü
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Hindistan\'da 7 yıllık intikam: Çete lideri baltayla öldürüldü
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Hindistan'ın Jaipur kentinde 25 yaşındaki Vijay Bajiya, 11 Kasım akşamı aracının önü kesildikten sonra balta, sopa ve demir çubuklarla saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polise göre saldırıyı, Bajiya'nın 2019'daki ölümüyle bağlantılı olduğu Kailash'ın oğlu Haniş Golya ve 3 kişi planladı. Olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

Hindistan'ın Racastan eyaletine bağlı Jaipur kentinde, 11 Kasım Çarşamba akşamı kan donduran bir cinayet işlendi. Çok sayıda suç kaydı bulunan 25 yaşındaki Vijay Bajiya, Kardhani bölgesindeki Jagdamba Nagar Mahallesi'nde silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Polis açıklamalarına göre Bajiya, Jobner'den Jaipur'a doğru lüks arazi aracıyla seyahat ederken bir grup tarafından takip edildi. Saldırganlar, kullandıkları pikapla Bajiya'nın aracına çarparak durmasını sağladı.

Çarpışmanın ardından otomobilinden inerek kaçmaya çalışan Bajiya, peşinden koşan saldırganlar tarafından yakalandı. Balta, sopa ve demir çubuklarla gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BABASININ İNTİKAMINI ALMAK İÇİN 7 YIL BEKLEDİ

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, saldırının arkasından 2019 yılına uzanan bir husumet çıktı.

Polisin aktardığına göre Vijay Bajiya, 2019 yılında Kailash isimli bir kişinin öldürülmesiyle bağlantılıydı ve bu nedenle cezaevine girmişti. Kailash'ın oğlu Haniş Golya'nın ise babasının ölümünden Bajiya'yı sorumlu tuttuğu ve yıllardır intikam almak istediği belirlendi.

Hindistan basınında yer alan bilgilere göre iki ailenin evleri arasında yalnızca 500 metre mesafe bulunuyordu. Yıllardır devam eden husumet nedeniyle taraflar arasında daha önce de şiddet olayları yaşanmıştı.

Polis, Haniş Golya'nın üç kişiyle birlikte Bajiya'yı öldürmek için plan yaptığını ve saldırı öncesinde aracını takip ettiklerini açıkladı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA KURTULAMADI

Saldırının gerçekleştiği anlar çevredeki güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Görüntülerde Bajiya'nın aracından inerek koşmaya başladığı, ancak saldırganların peşinden giderek kendisini yakaladığı görüldü. Şüphelilerin çevredeki insanların gözü önünde gerçekleştirdiği saldırı, mahallede paniğe neden oldu.

Polis, saldırganların olayın ardından geldikleri araçla bölgeden uzaklaştıklarını belirtti.

4 ŞÜPHELİ SABAH SAATLERİNDE YAKALANDI

Cinayetin ardından Jaipur polisi geniş çaplı operasyon başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıda kullanılan aracın izini sürdü.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Haniş Golya ve beraberindeki üç şüpheli, 12 Kasım Perşembe günü saat 03.00 sıralarında yakalandı.

Polis, dört kişinin cinayetin başlıca şüphelileri olduğunu açıklarken, saldırıya karışmış olabilecek diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ÖLDÜRÜLEN ADAMIN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNUYORDU

Hindistan basınına göre Vijay Bajiya hakkında cinayet dahil 15'ten fazla suç dosyası bulunuyordu. Yerel basında, Bajiya'nın bölgede "302" adıyla anılan bir suç grubuyla bağlantılı olduğu da öne sürüldü.

Jaipur Polis Müdür Yardımcısı Prashant Kiran, cinayetin iki taraf arasında 2019 yılından bu yana devam eden husumetle bağlantılı olduğunu belirtti.

Soruşturma sürerken yetkililer, cinayetin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde rol alan diğer kişilerin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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