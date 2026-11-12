Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
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ANTALYA, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi sıfatıyla, Antalya'da düzenlenen 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

ANTALYA, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi sıfatıyla, Antalya'da düzenlenen 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Han, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, Xi'nin içten selamlarını ve en iyi dileklerini Erdoğan'a ileterek, Çin ile Türkiye'nin uzun bir dostane ilişkiler geçmişine sahip olduğunu söyledi.

Xi ve Erdoğan'ın stratejik rehberliğinde Çin-Türkiye ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini sürdürdüğünü belirten Han, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmek, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkisinin sürekli gelişimini teşvik etmek üzere Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

İki ülke liderlerinin, birbirlerinin temel çıkarlarını ve başlıca endişelerini dikkate alma konusunda önemli bir siyasi mutabakata vardıklarını kaydeden Han, iki tarafın da kendi halklarının seçtiği yolları izleme ve ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma konusunda birbirlerini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

İki ülkenin, tatbiki işbirliğini daha ileri bir düzeye taşıması gerektiğini ifade eden Han, piyasa odaklı bir yaklaşımla ve ticari ilkeler doğrultusunda daha fazla Çinli şirketin, Türkiye'de yatırım yapması ve iş kurmasını teşvik etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Han, iki tarafın yenilenebilir enerji, yapay zeka, biyoteknoloji ve diğer alanlarda geniş işbirliği olanaklarına sahip olduğunu ve ikili işbirliğinde birlikte daha fazla başarıya imza atabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin küresel iklim yönetişimini ilerletmeye yönelik çabalarını takdir ettiklerini belirten Han, COP31'in başarılı olmasını sağlamak için Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Han'dan Xi'ye içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmesini istedi.

Erdoğan, Türkiye'nin Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini ve tek Çin ilkesine bağlılığını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Geçen yıl Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Tianjin Zirvesi'nde Xi ile görüştüklerini hatırlatan Erdoğan, Türkiye-Çin ilişkilerinin gelişimini teşvik etmek üzere yeni bir mutabakata vardıklarını vurguladı.

Erdoğan, söz konusu mutabakatın hayata geçirilmesini kararlılıkla teşvik etmeye, Çin ile üst düzey yakın temasları sürdürmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeye, ticaret ve yatırımı artırmaya, yeni enerji, madenler, yapay zeka, ulaşım, turizm gibi alanlarda işbirliğini genişletmeye, halklar arası ilişkileri geliştirmeye ve Türkiye-Çin ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımaya istekli olduklarını belirtti.

Çin'in dünya barış ve kalkınmasının teşvik edilmesine yönelik önemli katkılarını takdir ettiklerini dile getiren Erdoğan, Ortadoğu'da barış ve istikrarı ortaklaşa teşvik etmek ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların üstesinden gelmek için birlikte çalışmak üzere Çin ile iletişim ve işbirliğini güçlendirmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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