"Yöresel" diye vatandaşa yedireceklerdi, hepsi imha edildi - Son Dakika
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"Yöresel" diye vatandaşa yedireceklerdi, hepsi imha edildi

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"Yöresel" diye vatandaşa yedireceklerdi, hepsi imha edildi
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Malatya'da açılan yöresel ürünler fuarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde bozulmuş 230 kilogram sucuk ve 150 kilogram eritme peyniri ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Malatya'da düzenlenen yöresel ürünler fuarında gerçekleştirilen gıda denetimlerinde bozulmuş yüzlerce kilogram sucuk ve eritme peyniri ile el konulan sahte ürünler imha edildi. Malatya Valiliği talimatıyla harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ürünleri toplayarak işlem başlattı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi otopark alanında 22 Eylül'de kapılarını açan yöresel ürünler fuarında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Ekiplerin stantlarda yaptığı incelemelerde; bozulduğu tespit edilen 230 kilogram sucuk ile 150 kilogram eritme peynirine imha edilmek üzere el konuldu.

SAHTE SAĞLIKSIZ YAĞ VE SALÇALAR DA TOPLANDI

Fuar alanında denetimlerini sürdüren ekipler, insan sağlığına uygun olmayan diğer ürünleri de incelemeye aldı. Denetimler kapsamında piyasaya sürülmeye çalışılan yaklaşık 600 litre karışım yağ, 285 kilogram salça ve çeşitli gıda soslarına el konularak muhafaza altına alındı. Toplanan uygunsuz ürünlerin imha işlemleri başlatılırken, mevzuata aykırı satış yapan işletmeler ve stant sahipleri hakkında idari yaptırım uygulandı. Ekiplerin fuar süresince denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.

İşte o anlardan kareler; 

Kaynak: DHA
MalatyaGüncelTarımSon Dakika

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