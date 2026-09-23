Mansur Yavaş\'ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Ertan Işık, CHP üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuyla paylaştı.

"SİYASİ AİDİYETİMİ MANSUR YAVAŞ İLE SÜRDÜRECEĞİM"

Işık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğüm lüzum üzerine CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki siyasi aidiyetimi Mansur Yavaş ile birlikte sürdüreceğimi kamuoyuna bildiriyorum."

ÖNCE YAVAŞ, SONRA IŞIK

ABB'deki istifa dalgası, bugün öğle saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesiyle başlamıştı. Yavaş, açıklamasında kararının öfke veya kırgınlıkla değil, "19 Mart'la başlayan ve mutlak butlan tartışmalarıyla devam eden süreç" nedeniyle alındığını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum." demişti. Ertan Işık'ın istifası, Yavaş'ın ardından gelen ikinci ayrılık olarak kayıtlara geçti.

ANKARA'DA 7 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DAHA CHP'DEN AYRILDI

Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'da 7 ilçenin CHP'li belediye başkanı da partiden ayrıldığını duyurdu. Yavaş'ın daha önce 10 yıl belediye başkanlığı yaptığı Beypazarı'nda görevi devralan Özer Kasap, siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı.

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, X hesabından yaptığı paylaşımda "İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım." dedi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "Siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ise istifasının parti değerlerine yönelik olmadığını vurgulayarak, "Bu kararım; Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine ya da Cumhuriyet değerlerimize yönelik değildir. Bilakis, bu değerlere olan bağlılığımın ve siyasi duruşuma ilişkin sorumluluğumun bir gereğidir." dedi.

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, "Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da "Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte Ankara'ya ve ülkeye umut olmaya devam edeceğiz." dedi.

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ise X hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini ve görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.