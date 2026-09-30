Wang Wenshuai, APEC zirvesine en fazla şirket kaydını ABD'nin yaptığını söyledi - Son Dakika
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Wang Wenshuai, APEC zirvesine en fazla şirket kaydını ABD'nin yaptığını söyledi

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Wang Wenshuai, APEC zirvesine en fazla şirket kaydını ABD\'nin yaptığını söyledi
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Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Sözcüsü Wang Wenshuai, ABD'li şirketlerin 33. APEC CEO Zirvesi'ne kayıtta aktif olduğunu ve ABD'nin en fazla şirket kaydı yaptıran APEC ekonomisi olduğunu söyledi. Amazon, Apple ve Microsoft gibi şirketlerin başvuru yaptığını kaydetti.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi için geri sayım sürerken, zirvenin küresel olarak büyük ilgi gördüğü belirtildi. Zirveye Çinli ve uluslararası şirketlerden yoğun talep olduğu, uluslararası talepte ise ABD'li şirketlerin öne çıktığı bildirildi.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Sözcüsü Wang Wenshuai, salı günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'li firmaların zirveye kayıt sürecinde son derece aktif olduğunu ve ABD'nin an itibarıyla zirveye kayıt yaptıran en fazla şirkete sahip APEC ekonomisi olduğunu söyledi.

Wang, Amazon, Walmart, Apple, Google, ExxonMobil ve Microsoft gibi tanınmış şirketlerin ve ABD'li Fortune Global 500 şirketlerinin de katılım başvurusu yaptığını kaydetti.

Wang, başvuruda bulunan ABD'li firmaların yarı iletkenler, yapay zeka, biyofarmasötik, enerji, finans, ulaştırma, lojistik, kimyasallar, havacılık ve uzay, imalat ve perakende gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Wang, bunun, ABD iş dünyasının Asya-Pasifik ticari işbirliğine katılıma atfettiği büyük önemi ve Çin ile ABD'nin sanayi ve tedarik zincirleri arasındaki yakın işbirliğini tam anlamıyla yansıttığını belirtti.

33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde "Birlikte Refaha Ulaşan Bir Asya-Pasifik Topluluğu İnşa Etmek" temasıyla düzenlenecek.

2026 APEC "Çin Yılı" kapsamında ülkenin çeşitli kentlerinde yaklaşık 300 etkinlik düzenlenmesi bekleniyor.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi tarafından "Kazan-kazan Geleceği İçin Refahı Birlikte Teşvik Etmek" temasıyla düzenlenecek APEC CEO Zirvesi, APEC ekonomilerinden yaklaşık 1.000 siyaset ve iş çevresi temsilcisini bir araya getirecek.

Wang'a göre katılımcılar zirvede, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'nin inşası, karşılıklı bağlantı imkanları, yapay zeka, dijital ekonomi, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin gelişimi ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuları ele alacak.

Kaynak: Xinhua
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