229 bin TL\'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olarak tanıtılan iPhone Duo, ekran kırılması iddialarıyla gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, cihazı satın aldıktan yalnızca birkaç saat sonra iç ekranın menteşe bölgesinden çatladığını öne sürdü. Bir kullanıcı, telefonunu altı saat içinde 20 kereden az açıp kapatmasına rağmen ekranının kırıldığını iddia etti.

ALTI SAATTE EKRANIN KIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

DonanımHaber'in aktardığı kullanıcı bildirimlerine göre, iPhone Duo'nun katlanabilir iç ekranıyla ilgili şikayetler ortaya çıktı.

Şikayette bulunan bir kullanıcı, telefonu yaklaşık altı saat önce satın aldığını ve bu süre içinde cihazı 20 kereden az açıp kapattığını belirtti. Telefonunu bir arkadaşına gösterdiği sırada menteşe bölgesinde ekranın altında bir şey hissettiğini anlatan kullanıcı, cihazı açmaya devam ettiğinde çatlama sesi duyduğunu ve ekranın katlanma çizgisi boyunca kırıldığını öne sürdü.

MAĞAZADAKİ TEŞHİR ÜRÜNLERİ İÇİN DE BENZER İDDİA

Ekran kırılması şikayetlerinin yalnızca satın alınan cihazlarla sınırlı olmadığı ileri sürüldü. Bazı mağazalarda sergilenen teşhir ürünlerinin ekranlarında da benzer hasarlar oluştuğu iddia edildi.

Çin ve Avustralya dahil farklı ülkelerden kullanıcıların benzer sorunlar bildirdiği aktarıldı.

Ancak ekran kırılmalarının üretim kaynaklı bir sorundan mı yoksa başka etkenlerden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Şikayetlerin toplam kullanıcı sayısına oranı da netleşmiş değil.

HASARLI TELEFONLARIN DEĞİŞTİRİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Şikayette bulunan bazı kullanıcılar, Apple'ın resmi mağazalarına başvurduklarında hasarlı cihazlarının garanti kapsamında yenileriyle değiştirildiğini bildirdi.

IPHONE DUO'NUN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, 23 Ekim 2026'da Türkiye'de satışa sunuldu. Cihazın 256 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 229 bin 999 TL, 512 GB modeli 246 bin 999 TL, 1 TB modeli 280 bin 999 TL, 2 TB modeli ise 335 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa çıktı. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken telefonun piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra ekran kırılması şikayetleriyle gündeme gelmesi dikkat çekti.