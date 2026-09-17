GM, abonelik geliri için Android Auto ve CarPlay\'i kademeli kaldıracak

GM, abonelik geliri için Android Auto ve CarPlay'i kademeli kaldıracakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
General Motors, araç içi eğlence sistemlerinde Android Auto ve Apple CarPlay'i kademeli olarak kaldırmayı planlıyor. Şirket bu adımı, abonelik sistemlerinden pay almak ve kendi bilgi-eğlence sistemini öne çıkarmak için atıyor.
General Motors (GM), araç içi eğlence sistemlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, uzun süredir kullanılan Android Auto ve Apple CarPlay'i kademeli olarak kaldırmayı planlıyor.
GM bu adımı, abonelik sistemlerinden pay almak ve kendi bilgi-eğlence sistemini öne çıkarmak için atıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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