Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu

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Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu
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Türkiye'de 335 bin 999 liraya kadar çıkan fiyatlarla satışa sunulan iPhone Duo, katlanırken ekranının kırıldığına ilişkin şikâyetlerle gündeme geldi. Apple'ın destek birimiyle yapılan yazışmada, şirketin sorunu donanımsal arıza olarak değerlendirdiği, hasarlı telefonların ücretsiz değiştirildiği ve mühendislerin üretim hattındaki sorunu araştırdığı belirtildi.

Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun ekranının katlama sırasında kırıldığına ilişkin görüntülerin ardından şikâyetler artarken, şirketin destek birimiyle yapılan yeni bir yazışma ortaya çıktı. Yazışmada, Apple'ın ekran sorunundan haberdar olduğu, sorunun donanımsal bir arıza olarak değerlendirildiği ve hasarlı cihazların ücretsiz değiştirildiği belirtildi.

APPLE EKRAN SORUNUNU DONANIMSAL ARIZA OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Katlanabilir iPhone Duo'nun ekranında yaşanan çatlama ve kırılma sorunları tartışılmaya devam ediyor. Özellikle cihazın katlama noktasında meydana gelen hasarları gösteren görüntülerin ardından Apple destek birimiyle gerçekleştirilen bir yazışma dikkat çekti.

Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu

Görüntüde yer alan mesajda, Apple'ın sorunun farkında olduğu ve ekranın menteşe bölgesinde oluşan çatlakları doğrudan donanımsal arıza olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Destek mesajında, "Apple'ın bu durumdan tamamen haberdar olduğundan ve bunu doğrudan bir donanım arızası olarak değerlendirdiğinden emin olabilirsiniz" denildi.

Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu

HASARLI TELEFONLAR ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLİYOR

Yazışmanın en dikkat çekici bölümünde, ekranın katlama noktasında çatlak oluşan cihazların Apple Store mağazalarında ücretsiz olarak yenileriyle değiştirildiği bilgisi yer aldı.

Mesajda, aynı sorunla mağazalara başvuran müşterilerden ücret alınmadığı ve kendilerine yeni cihazlar verildiği anlatıldı.

Apple'ın mühendislik ekiplerinin de arızalı cihazları incelemek üzere Kaliforniya'ya gönderdiği belirtildi. Ekiplerin, hasarın nedenini belirlemek ve üretim hattındaki sorunu gidermek için çalışma yürüttüğü aktarıldı.

Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu

KULLANICILARA 14 GÜNLÜK İADE UYARISI

Yazışmada, iPhone Duo siparişi veren kullanıcılara yönelik önemli tavsiyeler de yer aldı. Apple destek biriminden gelen mesajda, siparişlerin şimdilik korunması ancak cihaz teslim alındığında katlama mekanizmasının dikkatlice kontrol edilmesi önerildi.

Özellikle telefon katlanırken alışılmadık çıtırtı seslerinin duyulması, ekranın altında fiziksel bir çıkıntı hissedilmesi veya piksellerde titreme görülmesi halinde cihazın iade edilmesi gerektiği belirtildi.

Mesajda, kullanıcıların Apple'ın 14 günlük iade süresinden yararlanabileceği veya cihaz değişimi için Apple Store mağazalarına başvurabileceği ifade edildi.

APPLECARE+ TAVSİYESİ DE GELDİ

Destek mesajında, Apple'ın ilk nesil katlanabilir telefonunu satın alan kullanıcılara AppleCare+ hizmeti de tavsiye edildi.

Bu hizmetin uzun vadede yaşanabilecek ekran sorunlarına karşı ek güvence sağlayabileceği belirtilirken, özellikle katlama mekanizmasının dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu

GÖZLER APPLE'IN ATACAĞI ADIMLARDA

iPhone Duo'nun katlama noktasında yaşanan ekran sorunları, katlanabilir telefonların dayanıklılığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Ortaya çıkan yazışmada ücretsiz cihaz değişimi, arızalı telefonların incelenmesi ve üretim hattındaki sorunların giderilmesi gibi önemli ayrıntılar yer aldı.

Şirketin destek birimiyle gerçekleştirildiği belirtilen yazışma henüz resmî olarak doğrulanmazken, Apple'ın ekran sorunlarına yönelik atacağı adımlar merakla bekleniyor.

IPHONE DUO'NUN FİYATI 335 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Türkiye'de 23 Ekim 2026'da satışa sunulan iPhone Duo'nun 256 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 229 bin 999 liradan satışa çıktı.

Cihazın 512 GB modeli 246 bin 999 lira, 1 TB modeli 280 bin 999 lira, 2 TB modeli ise 335 bin 999 lira fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Yüksek fiyatıyla dikkat çeken telefonun satışa çıkmasından kısa süre sonra ekran çatlaması şikayetleriyle gündeme gelmesi, kullanıcıların garanti ve değişim süreçlerine ilişkin sorularını da beraberinde getirdi.

TeknolojiTürkiyeIphoneDünyaAppleSon Dakika

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