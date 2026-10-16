Çin Ticaret Bakanı Wang, Beijing\'de Cook ile görüştü; Apple\'dan köprü rolü bekliyor

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin'in başkenti Beijing'de Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook ile bir araya geldi. Taraflar, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri, yapay zekanın gelişimi ve Apple'ın Çin'deki ticari faaliyetleri gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Wang perşembe günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık ilkesine dayalı stratejik istikrara sahip yapıcı bir ikili ilişki kurulması yönünde vardıkları mutabakat rehberliğinde yürütülen Çin-ABD ekonomik ve ticari istişarelerinin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Yapay zekanın güvenli ve kontrol edilebilir biçimde geliştirilmesini, kapsayıcı ve faydalı amaçlarla kullanılmasını ve yapay zeka yönetişimi alanında işbirliği yapılmasını savunduklarını belirten Wang, Apple'ın bir iletişim köprüsü işlevi üstlenmesini ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sürdürülebilir, istikrarlı ve sağlıklı gelişimine katkıda bulunmasını beklediklerini dile getirdi.

Wang, yüksek standartlı dışa açılımını genişletmeye ve iş ortamını iyileştirmeye olan kararlılığını sürdüren Çin'de tüketici pazarının büyümeye ve nitelik kazanmaya devam ettiğini ve yeşil tedarik zincirlerinin geliştiğini kaydetti. Wang, bu gelişmelerin, çok uluslu şirketlere Çin'de daha akıllı, daha yeşil ve daha yenilikçi alanlara yatırım yapma konusunda daha fazla imkan sunacağını söyledi.

Wang, Apple'ın Çin pazarındaki varlığını derinleştirmeye devam etmesi ve Çin'in modernleşmesinin sunduğu fırsatlardan yararlanması temennisinde de bulundu.

Cook ise Çin'in kalkınma beklentileri konusunda iyimser olan Apple'ın ülkedeki faaliyetlerini daha da genişleteceğini söyledi. Cook, ABD-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini destekleme konusunda aktif rol oynamaya istekli olduklarını kaydetti.