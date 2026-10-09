Apple ve Nvidia hisseleri Solana'ya taşındı - Son Dakika
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Apple ve Nvidia hisseleri Solana'ya taşındı

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Apple ve Nvidia hisseleri Solana\'ya taşındı
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Securitize, Apple ve Nvidia dahil ABD şirketlerinin hisseleriyle desteklenen tokenları Solana üzerinde kullanıma açtı. Uygunluk koşullarını karşılayan yatırımcılara sunulan ürün, temettü ve ilgili hissedarlık haklarını korumayı amaçlıyor.

Securitize Stocks adıyla sunulan hizmette işlemler, şirketin kayıtlı aracı kurum altyapısı üzerinden yürütülüyor. İlk Blockchain ağı olarak Solana'nın seçildiği sistemde ödeme ve takas için dolara bağlı stablecoin USDC kullanılıyor. Apple ve Nvidia'nın yanı sıra Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta da ürünler arasında yer alıyor.

Şirketin açıklamasına göre hizmet, ABD ve Avrupa Birliği dahil izin verilen bölgelerdeki uygun yatırımcılara açık olacak. Platforma erişim, herkesin koşulsuz işlem yapabileceği anlamına gelmiyor. Yatırımcıların hesap açılışı ve uygunluk kontrollerinden geçmesi gerekiyor.

TOKENLAR GERÇEK HİSSELERLE DESTEKLENİYOR

Her tokenın karşılığında bire bir oranında gerçek hisse tutuluyor. Securitize, bu yapıyla yalnızca hisse fiyatını takip eden bir ürün sunmak yerine, yatırımcıya dayanak menkul kıymet üzerinde hak sağlamayı hedefliyor. Temettü, uygulanabildiği durumlarda oy hakkı ve şirket işlemlerinden doğan haklar da korunuyor.

Dayanak hisseler Securitize Markets'ın düzenlemeye tabi aracı kurum altyapısı üzerinden tutuluyor. Şirket, bu hisselerin ödünç verilmeyeceğini belirtiyor. İhraççı şirket ileride Securitize ile kendi tokenlaştırılmış hisse modelini benimserse, mevcut yatırımcı pozisyonlarının bu yapıya geçebilmesi de planlanıyor.

Securitize Üst Yöneticisi Carlos Domingo, amaçlarının hisse sahipliğinin sunduğu hakları ve yatırımcı korumalarını blok zincirine taşımak olduğunu ifade etti.

KESİNTİSİZ İŞLEM İÇİN SONRAKİ AŞAMA BEKLENİYOR

Alım satım başlangıçta uzatılmış ABD piyasa saatlerinde yapılıyor. Şirket ileride haftanın yedi günü, günün 24 saati işlem sunmayı planlıyor. Bu geçiş için henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Jump Trading ise piyasa yapıcılığı hizmetiyle alıcı ve satıcıların işlem gerçekleştirmesini destekliyor.

Securitize, tokenların New York Borsası'nın geliştirdiği dijital menkul kıymet platformunda da işlem görmesini öngörüyor. Henüz açılmayan bu platform, mevcut Solana hizmetinin sonraki genişleme planları arasında bulunuyor.

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