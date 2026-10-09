Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek - Son Dakika
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Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek

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Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek
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AK Parti, sigara kullanımına yönelik yeni sınırlamalar ve gıda takviyelerinin denetimine ilişkin kanun teklifi hazırlıyor. Düzenlemeyle kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içmeyenlere özel bölümler ayrılması, sigara içilen alanlarda yiyecek ve içecek servisi yapılmaması değerlendiriliyor. Hastane, okul, ibadethane ve çocukların kullandığı spor tesislerinin çevresinde ise sigara içilmesine yönelik mesafe sınırlaması getirilmesi planlanıyor.

AK Parti, sigara kullanımının mekanlarda ve kamusal alanlarda kullanımına net sınırlar çizilerek standartlar getirilmesi, mevcut kurallarla ilgili denetimlerin sıkılaştırılması; ayrıca gıda takviyelerinin üretim ve içerik denetiminin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması ile aile hekimliği ve Sağlık Bakanlığı teşkilatına ilişkin düzenlemeler içeren bir "sağlık paketi" üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra 20-25 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunulacak.

Taslak halindeki çalışmaya göre, gıda ürünü olarak kabul edildiği için halen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetiminde bulunan takviye edici gıdaların Sağlık Bakalığı'nın denetimi altında üretilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak. Gıda takviyelerinin içeriğindeki maddelerin özellikle böbrek, karaciğer gibi organlarda sağlık sorunlarına yol açabildiği dikkate alınarak, bu tür takviyelerin üretiminde hangi maddenin hangi oranda olacağını konusunda yetki Sağlık Bakanlığı'na verilecek. Gıda takviyesinin etiketinde beyan edilen içeriğin doğru olup olmadığı Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenecek. Sağlık Bakanlığı üretim aşamasında ve piyasaya sunulduktan sonra içeriklerinin doğru olup olmadığını denetleme konusunda yetkili kurum olacak ve üretim izni Sağlık Bakanlığı'ndan alınacak.

KIŞIN, DIŞ MEKANA ISITICI KONULARAK OLUŞTURULAN SİGARA İÇİLEBİLİR ALANLARLA İLGİLİ YENİ STANDARTLAR GETİRİLECEK

"Sağlık paketi"nde sigara kullanımına ilişkin düzenlemeler de yer alacak. Bu kapsamda kamusal alanlarda sigara kullanımına ilişkin net sınırlar çizilmesi ve sigara kullanılan mekanlarla ilgili standartların daha net olarak ortaya konması hedefleniyor.

Özellikle kış aylarında kafe, restoran gibi mekanların sigara kullanımı için ayırdıkları alanlara ısıtıcı koyarak etrafını ve üstünü açılır kapanır tentelerle çevirmesi nedeniyle o alanın "kapalı mekan" haline geldiğine işaret eden yetkililer, bu konuda yeni standartlar belirleneceğini vurguladı.

Henüz taslak halindeki düzenlemeye göre, işletme; mekanın büyüklüğüne göre sigara içilmesi için yiyecek-içecek sunumunun yapılmadığı ayrı bir bölüm veya tamamen bir açık alan belirleyecek. Mekanın açık alanlarında sigara kullanmayanlara da ayrıca yer ayrılacak.

SPOR TESİSLERİNİN, İBADETHANELERİN, HASTANELERİN ÇEVRESİNE MESAFE SINIRLAMASI

Kamusal alanlarda ise hastane bahçelerinde, acil servis önlerinde; ibadethanelerin, okulların ve çocukların gittiği spor tesislerinin çevresinde belli bir mesafeye kadar sigara kullanımına izin verilmeyecek. Bu mesafenin kaç metre olacağına ilişkin istişareler sürüyor.

Sigara kullanımına sunulacak açık alanların tanımları net şekilde tarif edilecek.

KİMLİK GÖSTERME UYGULAMASI DAHA SIKI TAKİP EDİLECEK

Sigara kullanımına ilişkin kuralların ihlali durumunda cezai yaptırım uygulandığına işaret eden yetkililer, denetimlerin sıkılaştırılmasına ve takibine ağırlık verileceğini vurguladı. Bu kapsamda sigara satışında kimlik gösterme uygulamasının daha sıkı takip edilmesine yönelik önlemler alınacak.

YAŞ VE TARİH KRİTERİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Yetkililer, belli bir tarihten itibaren sigaranın tamamen yasaklanacağı veya sigaranın satışının belli bir tarihten sonra doğanlara yapılmayacağı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin, "yıl veya doğum tarihi gibi kriterler getirmenin söz konusu olmadığını" ifade etti.

ELEKTRONİK SİGARA SATIŞ YASAĞI DEVAM EDECEK

Yetkililer, elektronik sigaranın Türkiye'de satışının yasak olduğuna işaret ederek, bu durumun devam edeceğini, izin verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

TEKLİF, GÜNDEMİN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE YENİ YILA KALABİLİR

AK Partili yetkililer, düzenlemenin ne zaman kanunlaşacağı konusunun ise TBMM'nin yoğun gündemine göre şekilleneceğini belirtti.

Genel Kurul'un gündeminde şu anda Türk Kızılay Kanun Teklifi görüşülüyor. Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi'nin de sırada olduğu Meclis'te, fon krizinden etkilenenlere yapılacak ödemeler ve fonların tasfiyesine ilişkin sunulacak kanun teklifinin öncelikle Genel Kurul'dan geçirilmesi planlanıyor.

Öte yandan 2027 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri ise ekim ayının son haftasında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak, Genel Kurul da dahil olmak üzere bütçe görüşmeleri aralık ayı sonuna kadar sürecek. Bu yoğun gündem nedeniyle sağlık paketi ile ilgili sunulacak kanun teklifinin görüşmelerinin yeni yıla kalabileceği belirtiliyor.

İÇECEKLERDEKİ ŞEKER ORANLARINA DÜZENLEME GELECEK

Öte yandan, son yıllarda obezite ile ilgili sağlık sorunlarının yaygınlaşması üzerine sağlık alanında bir başka yasal düzenleme planlanıyor. Bu kapsamda içeceklerdeki şeker oranları ile özellikle nişasta bazlı şekerlerin kullanımına ilişkin bir düzenleme getirilmesi düşünülüyor.

Kaynak: ANKA
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