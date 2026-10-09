Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı - Son Dakika
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Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı

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Özgür Özel, Bakan Göktaş\'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bakan Göktaş hakkındaki asılsız iddiaları nedeniyle milletvekili Ümit Özlale'ye tepki gösterdi. Özlale'yi arayan Özel'in "Önüne arkasına bakılmadan böyle bir iddiayı nasıl paylaşırsınız, bizi haksız duruma düşürmeyin" sözleriyle sitem ettiği öğrenildi.

Sermaye piyasalarındaki gelişmeler üzerine başlatılan fon soruşturması kapsamında Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve babası hakkındaki iddiaları siyasette yeni bir krizin fitilini ateşledi. İddiaların isim benzerliğinden kaynaklandığının anlaşılması üzerine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel devreye girdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN FIRÇA

Gelişmelerin ardından Genel Başkan Özgür Özel’in, iddiayı gündeme taşıyan milletvekili Ümit Özlale ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin parti yetkililerinden edindiği bilgiye göre; kendilerini zor durumda bırakan hamleye tepki gösteren Özel'in Özlale'ye "Önüne arkasına bakılmadan böyle bir iddiayı kamuoyu ile nasıl paylaşırsınız? Bizleri haklı davamızda haksız duruma düşürecek adımlardan uzak durun" dediği öğrenildi.  

Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Ümit Özlale

BAKAN GÖKTAŞ MEYDAN OKUDU 

Öte yandan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek sert bir açıklama yaptı. Babasının T.C. kimlik numarası ile Özlale’nin bahsettiği kişinin T.C. kimlik numarasının uyuşmadığını, babasının Konya, söz konusu kişinin ise Bartın nüfusuna kayıtlı olduğunu açıklayan Göktaş, iddia sahiplerine meydan okudu.

Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Mahinur Özdemir Göktaş

İSTİFA RESTİ ÇEKTİ: İSPATLAYIN BIRAKAYIM 

İddiaların ispatlanması halinde görevinden derhal istifa edeceğini belirten Bakan Göktaş, "İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım" diyerek hukuki süreç başlattığını duyurdu.

BİR TEPKİ DE FARUK ACAR'DAN 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da iddiasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Acar, "Dün Meclis çatısı altında milletvekillerimizi ve bakanlarımızı, bugün ise bir başka bakanımızı hiçbir somut delil ortaya koymadan hedef aldınız. İsim benzerliklerinden suç üretmeye, şüpheden hüküm çıkarmaya, havadan nem kapmaya vararak insanların itibarını siyasi hesaplarınıza kurban etmeye kalkıştınız. Herkes haddini bilsin" dedi.

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