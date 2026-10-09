Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

Issız bir alanda kamp yapan kadınlar, gündüz vakti çadırlarının yakınına kadar gelen kimliği belirsiz bir şahsın varlığıyla tedirginlik yaşadı. Şahsın kendilerine doğru hamle yaptığını fark eden kadınlar, hiç tereddüt etmeden duruma müdahale etti.

ÇIĞLIKLARI DUYUNCA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Kadınların hep bir ağızdan "Git!" diye bağırarak gösterdiği sert ve kararlı tepki karşısında neye uğradığını şaşıran adam, büyük bir paniğe kapıldı. Kadınların geri adım atmadığını gören şüpheli şahıs, arkasına bakmadan koşarak bölgeden uzaklaştı.