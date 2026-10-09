Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları - Son Dakika
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Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

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Issız bir alanda çadır kuran kadınların yanına yaklaşan adam, kadınların "Git" diye bağırıp sert tepki göstermesi üzerine paniğe kapılarak kaçtı.

Issız bir alanda kamp yapan kadınlar, gündüz vakti çadırlarının yakınına kadar gelen kimliği belirsiz bir şahsın varlığıyla tedirginlik yaşadı. Şahsın kendilerine doğru hamle yaptığını fark eden kadınlar, hiç tereddüt etmeden duruma müdahale etti.

Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

ÇIĞLIKLARI DUYUNCA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Kadınların hep bir ağızdan "Git!" diye bağırarak gösterdiği sert ve kararlı tepki karşısında neye uğradığını şaşıran adam, büyük bir paniğe kapıldı. Kadınların geri adım atmadığını gören şüpheli şahıs, arkasına bakmadan koşarak bölgeden uzaklaştı.

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SON DAKİKA: Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları - Son Dakika
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