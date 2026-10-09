Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti - Son Dakika
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Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti

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Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan\'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
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Ekrem İmamoğlu'nun "para kasası" olduğu iddia edilen ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun Yunanistan'da yakalandığı bildirildi. 180 milyar liralık haksız kazanç iddiasının yer aldığı soruşturmada, Gülibrahimoğlu'nun Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı harekete geçti. Dosyada, özel jetle yurt dışına para taşındığına ilişkin itirafçı beyanları da bulunuyor.

İBB'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturmasının kilit isimlerinden biri olan firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu, Yunanistan'da yakalandı. 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanan ve 2 Ekim'den bu yana Yunan makamlarınca gözetim altında tutulan Gülibrahimoğlu için Adalet Bakanlığı jet hızıyla iade sürecini başlattı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN DİPLOMATİK HAMLE

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda harekete geçen Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına resmi yazı göndererek iade dosyasını iletti. Gülibrahimoğlu hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek” suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtilen resmi yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Gülibrahimoğlu’nun Yunanistan'da bulunduğuna dair malumat bakanlığımıza intikal etmiştir. Bu kapsamda, adı geçenin ülkemize iadesini teminen ‘Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin 16/4’üncü maddesi uyarınca 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasının talep edilmesini ve iade evrakının tercüme edilmesini müteakiben en kısa sürede diplomatik kanaldan ve Interpol aracılığı ile iletileceğinin Yunanistan yetkili makamlarına bildirilmesini arz ederim."

İTİRAFÇILAR: ÖZEL JETLE LONDRA'YA PARA TAŞINDI

Soruşturma dosyasında yer alan itirafçı beyanları, Gülibrahimoğlu’nun yurt dışı trafiğini ve finansal ağını gözler önüne serdi. İtirafçı eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gülibrahimoğlu’nun İstanbul’daki hafriyat döküm işlerinin yüzde 70’ini kontrol ettiğini, yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir sağladığını ve bu paraların büyük kısmının Londra’ya aktarıldığını iddia etti.

Diğer itirafçı iş insanı Sarp Yalçınkaya ise Gülibrahimoğlu’nun 2022-2025 yılları arasında özel jetle düzenli olarak yurt dışına çıktığını belirterek, "Murat’a özel jetle kimlerle, neden yurt dışına çıktığını sorduğumda bana 'Jetle yurt dışına para götürdüklerini, bu uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu' söylerdi. Yurt dışına götürülen paraların hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden gelen paralar olduğunu anlıyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine ve bağlı iştiraklere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Cebeci Hafriyat Sahası’na kaçak döküm yaptırılarak 120 milyar lirası bu alandan olmak üzere toplam 180 milyar liralık haksız kazanç elde edildiği iddia edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasası' ve örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Murat Gülibrahimoğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Dosyanın 1 numaralı firarilerinden olan Gülibrahimoğlu'nun Mart 2025'te kendine ait özel jetle yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • hg hg hg hg:
    yunanistan çamura yatar kankasını iade etmez 20 2 Yanıtla
    Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Eli mecbur iade edecek o tavırlar eskidendi şimdi bizim diplomatlar öttürüyor yorgoyu . 3 2
    Mutlu SÜTÇÜ Mutlu SÜTÇÜ:
    ne olacak şimdi biliyormusunuz. bu adam gerekli yerlere kendine yetecek kadar parayı gizledi. itirafçı olacak yakayı kurtaracak ve rahat bir hayat sürerken yananlar yanacak ekrem imamoğlu da imamın kayığına binip gidecek. 3 1
    ibrahimhantas ibrahimhantas:
    sadece iktidara yakın yorumları yayınlıyorsunuz küfür etseler de bu habercilik değil 1 1
    ibrahimhantas ibrahimhantas:
    yorum yapamayacaksam hesabımı silin Onuda silmiyorsunuz 2 0
  • Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    Yunanistan hemşerilerine zarar verecek bir suçluyu asla iade etmez. 16 4 Yanıtla
  • İhsan Kıraç İhsan Kıraç:
    troller savunmaya geçer 13 3 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Yani diyon ki kanıt yok gizli tanık diyorsa doğrudur baya zekice 4 1
  • ENDER DENİZ ENDER DENİZ:
    Parayı iade eder onuda salarsınız bakana yaptığınız gibi :)) Bu ülkede suç işlemek milleti dolandırmak hele devlet çalışanları tarafından pess doğrusu 6 6 Yanıtla
  • Haluk Aktuna Haluk Aktuna:
    Kirli düzen sağdan soldan iktidardan muhalefetten farketmiyor. Hepsi kirli. Şerefsiz. Aç itler gibi saldırıyorlar. 10 0 Yanıtla
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