Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım - Son Dakika
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Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım

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Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
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Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, kendisine ait beylik tabancasıyla intihar eden Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "8 aydır birlikte mesai yaptık son derece üzgünüm, şok içerisindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiç birisi bu yolculuğu değiştirmiyor" dedi.

Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın intihar ettiği ortaya çıktı.

VALİ AKTAŞ: ŞOK İÇERİSİNDEYİM

Beylik tabancasıyla intihar eden Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı için görev yaptığı Afyonkarahisar Valiliği önünde resmi cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Aktaş'ın yanı sıra milletvekilleri ve kurum müdürleri başta olmak üzere kamu kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı. 

Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım

Cenaze töreninde konuşan ve hayli üzgün olduğu gözlenen Vali Aktaş, "Bir arkadaşımız emekli olur veya görev yeri değiştiği zaman bir araya gelinir ve gülerek, eğlenerek yolcu ederiz. Ama bugün maalesef başka bir yolculukta hep beraber bir aradayız. 8 aydır birlikte mesai yaptık son derece üzgünüm, şok içerisindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiç birisi bu yolculuğu değiştirmiyor. Yüce rabbiminim takdiri. Bundan sonra bize düşen buradan uğurlamak" dedi.

Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım

CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Konuşmaların ardından Ayrancı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere polislerin omuzlarında memleketi olan Amasya'ya gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.

Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

tesiste silahla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde Ayrancı'nın kendisine ait beylik tabancası ile intihar ettiği tespit edilirken, olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybettiAfyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Valiliği3. SayfaGüncelAmasyaAfyonAfyonYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 2 0 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    yazık olmuş.insan bazen çıkmaza girebilir.Yaradana sığınarak çıkacaksın.Allah rahmet eylesin. 1 0 Yanıtla
  • hg hg hg hg:
    dünya bir katar yeniler doğar vadesi gelenler katara biner gider 0 0 Yanıtla
    Murat Ceylan Murat Ceylan:
    nediyonla 2 1
    Mustafa ŞEKER Mustafa ŞEKER:
    Ölü üzerine bu tür yorumları yapanları, yazılanları kontrol eden neden engellemez ve yayınlar o bile sorun. Demekki bu sayfalarda kontrol dedikleri fiyasko...... 0 1
  • mücahid mücahid:
    Nasıl bir bunalıma düşmüş????ancak Allah(cc)ü tealanın verdiği cana, kimse masum yere kıyamaz?? 0 0 Yanıtla
  • Emir Emir Emir Emir:
    ALLAH VEFAT EDENİN TAKSİRATINI AFFETSİN.ÜZÜCÜ BİR DURUM.BİR SORU SORAYIM,İNTİHAR EDEN DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİNDE TABUTLARINADA BAYRAK KONULUYORMU,ÖRNEK POLİS,ASKER GİBİ. 0 0 Yanıtla
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