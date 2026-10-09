Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Divriği'de yerleşim yerine inen kurt sürüsü, bir süs köpeğine pusu kurarak dağa kaçırmaya çalıştı. O anları ertesi gün kamera kayıtlarında izleyen ev sahibi dehşete düştü.
Sivas'ın Divriği ilçesinde gece saatlerinde yerleşim yerine kadar inen kurt sürüsü, bahçede bulunan küçük süs köpeğini gözüne kestirdi. Çevreyi saran kurtlar, pusu kurarak süs köpeğini yakalayıp dağlık alana doğru sürüklemeye çalıştı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE DEHŞETE DÜŞTÜ
Köpeğin direndiği ve kaçmaya çalıştığı tehlikeli anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ertesi günü köpeğindeki huzursuzluğu fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ev sahibi, kurtların kurduğu pusuyu görünce büyük şok yaşadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?