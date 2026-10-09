Aydın Çine\'de banyoda hareketsiz bulunan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Aydın Çine'de banyoda hareketsiz bulunan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Çine ilçesinde 30 yaşındaki kadın evinin banyosunda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Eşi, çocuğunun araması üzerine eve gelip kadını hareketsiz buldu; ilk değerlendirmelerde elektrik çarpması ihtimali üzerinde duruluyor, kesin ölüm nedeni incelemeler sonrası netleşecek.
Çine’de bir kadın, evinin banyosunda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayın elektrik çarpması sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.
ÇOCUĞUNUN ARAMASIYLA EVE GELDİ
Edinilen bilgiye göre, o sırada dışarıda olan A.Ç., çocuğunun kendisini araması üzerine eve döndü. Eşi Gözde Ç.’yi banyoda hareketsiz halde bulan A.Ç., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
ACI HABER EKİPLERDEN GELDİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gözde Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
ELEKTRİK ÇARPMASI ŞÜPHESİ
İlk değerlendirmelerde elektrik çarpması ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?