Aydın Çine'de banyoda hareketsiz bulunan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın Çine'de banyoda hareketsiz bulunan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Aydın Çine\'de banyoda hareketsiz bulunan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Aydın'ın Çine ilçesinde 30 yaşındaki kadın evinin banyosunda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Eşi, çocuğunun araması üzerine eve gelip kadını hareketsiz buldu; ilk değerlendirmelerde elektrik çarpması ihtimali üzerinde duruluyor, kesin ölüm nedeni incelemeler sonrası netleşecek.

Çine’de bir kadın, evinin banyosunda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayın elektrik çarpması sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

<a class='keyword-sd' href='/aydin/' title='Aydın'>Aydın</a> Çine'de banyoda hareketsiz bulunan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

ÇOCUĞUNUN ARAMASIYLA EVE GELDİ

Edinilen bilgiye göre, o sırada dışarıda olan A.Ç., çocuğunun kendisini araması üzerine eve döndü. Eşi Gözde Ç.’yi banyoda hareketsiz halde bulan A.Ç., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ACI HABER EKİPLERDEN GELDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gözde Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın Çine'de banyoda hareketsiz bulunan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

ELEKTRİK ÇARPMASI ŞÜPHESİ

İlk değerlendirmelerde elektrik çarpması ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Aydın Çine'de banyoda hareketsiz bulunan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
3. SayfaOlaylarGüncelAydınÇineSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Çine'de banyoda hareketsiz bulunan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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