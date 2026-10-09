Aydın Çine\'de banyoda hareketsiz bulunan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Çine’de bir kadın, evinin banyosunda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayın elektrik çarpması sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

ÇOCUĞUNUN ARAMASIYLA EVE GELDİ

Edinilen bilgiye göre, o sırada dışarıda olan A.Ç., çocuğunun kendisini araması üzerine eve döndü. Eşi Gözde Ç.’yi banyoda hareketsiz halde bulan A.Ç., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ACI HABER EKİPLERDEN GELDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gözde Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ELEKTRİK ÇARPMASI ŞÜPHESİ

İlk değerlendirmelerde elektrik çarpması ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.