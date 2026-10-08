Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi - Son Dakika
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Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi

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Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı\'nın kalesi Erzurum\'da yapılan son seçim anketi
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Veri analisti Murat Kızılboğa, eylül ayında Erzurum genelinde gerçekleştirilen "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak bilinen kentte AK Parti ilk sıradaki yerini korurken, yeni oy oranları ve olası milletvekili dağılımı dikkat çekti.

Geçmiş seçimlerde Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy oranlarına ulaştığı iller arasında yer alan Erzurum'da seçmen tercihleri yeniden ölçüldü. Veri analisti Murat Kızılboğa tarafından hazırlanan Eylül 2026 Erzurum Genel Seçim Oy Tercihi araştırmasında siyasi partilerin oy oranları ve bu oranlara göre muhtemel sandalye dağılımları hesaplandı.

ERZURUM'DA SİYASİ PARTİLERİN OY ORANLARI

Anket verilerine göre Erzurum genelinde partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı: 

  •   AK Parti: %35,9 
  •  MHP: %15,5 
  •  DEM Parti: %13,2 
  •  Yeniden Refah Partisi (YRP): %12,8 
  •  YENİ Parti: %8,9 
  •  İYİ Parti: %5,2 
  •  Zafer Partisi (ZP): %3,9

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NASIL OLUŞTU?

Açıklanan anket sonuçlarına göre yapılan simülasyonda, Erzurum'un çıkaracağı milletvekili tablosu ve sandalye dağılımı ise şu şekilde yansıdı:

  • AK Parti: 2 Milletvekili 
  •  MHP: 1 Milletvekili 
  •  DEM Parti: 1 Milletvekili 
  •  Yeniden Refah Partisi (YRP): 1 Milletvekili  

İşte yapılan anketin grafiği; 

Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
MilletvekiliPolitikaAK PartiErzurumGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Desperado null Desperado null:
    akp ye oy çikiyorsa millet kafayı yedi demek 10 7 Yanıtla
    Cemil Kaymaz Cemil Kaymaz:
    Kafayı sen yedin galiba. 1 0
    Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    siz yemiş olmayasınız:) 0 0
  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Dadaşlar işini bilir, 6 2 Yanıtla
  • ustunemin1950 ustunemin1950:
    normal 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    Erzurum işini bilir 0 0 Yanıtla
  • Baba Oğul Balıkçılık Baba Oğul Balıkçılık:
    hala oy çıkmasıda tuhaf 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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