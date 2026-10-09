Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi - Son Dakika
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Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

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Yalova'da görülen Gül Tut davasının ikinci duruşmasında, olay öncesine ait ses kaydının bulunduğu flaş bellek mahkemeye sunuldu. Avukat Kocabey, kayıttaki 'Hadi görüşürüz' sözünün tutuklu sanık Gülter'e ait olduğunu öne sürdü; savcı Gülter için ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Yalova'da hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'Güllü' adıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında, olay öncesine ait ses kaydının bulunduğu flaş bellek mahkemeye sunuldu. Avukat Hasan Kocabey, ses kaydındaki "Hadi görüşürüz" sözünün tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğunu öne sürdü. Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, Güllü'nün ölümüne ilişkin deliller ele alındı. Duruşmada, sanatçının düşmeden önceki sürece ait olduğu belirtilen ses kaydının bulunduğu flaş bellek mahkemeye sunuldu.

Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

"SES KAYDINDAKİ SÖZ TUĞYAN'A AİT"

Duruşmada beyanda bulunan avukat Hasan Kocabey, sanığın annesini öldürme isteğine ilişkin mesajları ve tanık beyanlarını hatırlattı. Sultan Nur Ulu ile Tuğyan Ülkem Gülter'in birlikte hareket ettiğine ilişkin iddiaları dile getiren Kocabey, iki kişinin başlangıçta aynı yönde ifadeler verdiğini öne sürdü.

Ses kayıtlarına ilişkin raporda, "Hadi görüşürüz" sözünün Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğunun ortaya çıktığını savunan Kocabey, sanığın psikiyatristiyle yaptığı mesajlaşmalarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunun görüldüğünü iddia etti. Kocabey, Tuğyan Ülkem Gülter'in üstsoya karşı tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

MERVE UÇANOK'UN SAVUNMASINA İTİRAZ

Merve Uçanok'un savunmasına da değinen Kocabey, müvekkilinin kendi araştırmasını yaptığını belirterek Uçanok'un savunmasının çöktüğünü ileri sürdü. Kocabey, görüşüne başvurulan uzmanın da adliye dışında beklediğini belirterek bu kişinin tanık olarak dinlenmesini istedi. Kocabey ayrıca Sultan Nur Ulu hakkında suça iştirakten soruşturma açılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Kaynak: İHA
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