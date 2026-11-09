Apple CEO'su Tim Cook'tan 10 Kasım öncesi anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Apple CEO'su Tim Cook'tan 10 Kasım öncesi anlamlı ziyaret

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Apple CEO\'su Tim Cook\'tan 10 Kasım öncesi anlamlı ziyaret
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6 yorum

Apple CEO'su Tim Cook, dün İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazasında düzenlenen etkinliğe katılmasının ardından bugün Ankara'ya geçti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Anıtkabir'i ziyaret eden Cook, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu. Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Cook, "Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret etmekten ve saygılarımı sunmaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın CEO'su Tim Cook, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret etti. Dün İstanbul'da bir etkinliğe katılan Cook, bugünkü ziyaretinin ardından yaptığı açıklamayla Atatürk'e duyduğu saygıyı dile getirdi.

"ANITKABİR'İ ZİYARET ETMEKTEN ONUR DUYDUM"

Tim Cook, İngilizce mesajında şu ifadeleri kullandı: "Honored to visit Anıtkabir in Ankara and pay my respects ahead of Atatürk Remembrance Day."

Cook'un mesajının Türkçe karşılığı ise şöyle: "Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret etmekten ve saygılarımı sunmaktan onur duydum."

Apple CEO'su Tim Cook'tan <a class='keyword-sd' href='/10-kasim/' title='10 Kasım'>10 Kasım</a> öncesi anlamlı ziyaret

10 KASIM ÖNCESİ ANLAMLI ZİYARET

Cook'un ziyareti, Türkiye'nin 10 Kasım'da Atatürk'ü anmaya hazırlandığı dönemde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, ölümünün 88. yıl dönümünde yarın ülke genelinde düzenlenecek törenlerle anılacak.

Apple CEO'su Tim Cook'tan 10 Kasım öncesi anlamlı ziyaret

TIM COOK KİMDİR?

Tim Cook, 1 Kasım 1960'ta ABD'nin Alabama eyaletinde dünyaya geldi. Auburn Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi alan Cook, Duke Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine IBM'de başlayan Cook, daha sonra Intelligent Electronics ve Compaq şirketlerinde yöneticilik yaptı. 

1998 yılında Apple'a katılan Cook, şirketin küresel operasyonlarının yönetiminde önemli görevler üstlendi. Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Ağustos 2011'de şirketin CEO'su oldu. 

Cook'un liderliğinde Apple, ürün ve hizmet yelpazesini genişleterek dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri haline geldi. Özellikle iPhone, Apple Watch ve şirketin dijital hizmetlerinin büyümesinde önemli rol oynayan Cook, Apple'ın çevre politikaları ve kullanıcı gizliliğine yönelik çalışmalarıyla da tanınıyor.

Okurların en beğendiği yorum

“Gelsinler ve gerçek dünya liderini görsünler. Ruhu şad olsun.”

Tüm yorumlar (6)
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Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (6)

  • Murat Vural Murat Vural:
    Avrupa li ve Amerika li veya herhangi bir İsrail li bürokrat ve siyasi kesimden insanlar Türkiye ye geldiklerinde neden hiçbiri Fatih Sultan Mehmet in kabrini ziyaret etmeden sadece Anıtkabir de Mustafa Kamal in kabrini ziyaret ederler hiç düşündünüzmü . Çünkü İngilizlerin bile Osmanlı Devletini parçalamak için bütün dünya Müslümanlarını birarada tutan Halifelik kurumunu ortadan kaldıran kişinin Mustafa Kamal olduğunu çok iyi biliyorlar ve bunun neticesinde İngilizlerin Ortadotudaki Irak petrolleri e nasıl çöktükleri herkes tarafından bilinmektedir . Bir nevi minnet duygusu anladınızmı NOKTA 1 4
    Alper Kocman Alper Kocman:
    Son devletin kurucusu oldugu icin olabilir mi? 4 1
    demirtashuli demirtashuli:
    Bunları özgürce yazabiliyorsan sende M. K. Atatürk'e borçlusun. Nankörlük yapmayın 0 0
    Ömer Faruk Polat Ömer Faruk Polat:
    halifelik olsaydı diyanet paraları fın yatırmazmıydıı daha iyi ne olurdu hayatında? ama atatürk olmasaydı fransızların elinde namaz kılmaya çalışırdın. biraz zekaaa 0 0
  • Mustafa TekkaleMMM Mustafa TekkaleMMM:
    Gelsinler ve gerçek dünya liderini görsünler. Ruhu şad olsun. 3 1
  • Kalbe Su serpen Kalbe Su serpen:
    çelenk biraktiktan sonra geri geri yürümüş mü baktiniz mi(!) 1 0 Yanıtla
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