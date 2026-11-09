Apple CEO\'su Tim Cook\'tan 10 Kasım öncesi anlamlı ziyaret

Murat Vural:

Avrupa li ve Amerika li veya herhangi bir İsrail li bürokrat ve siyasi kesimden insanlar Türkiye ye geldiklerinde neden hiçbiri Fatih Sultan Mehmet in kabrini ziyaret etmeden sadece Anıtkabir de Mustafa Kamal in kabrini ziyaret ederler hiç düşündünüzmü . Çünkü İngilizlerin bile Osmanlı Devletini parçalamak için bütün dünya Müslümanlarını birarada tutan Halifelik kurumunu ortadan kaldıran kişinin Mustafa Kamal olduğunu çok iyi biliyorlar ve bunun neticesinde İngilizlerin Ortadotudaki Irak petrolleri e nasıl çöktükleri herkes tarafından bilinmektedir . Bir nevi minnet duygusu anladınızmı NOKTA

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Alper Kocman: Son devletin kurucusu oldugu icin olabilir mi? 4 1

demirtashuli: Bunları özgürce yazabiliyorsan sende M. K. Atatürk'e borçlusun. Nankörlük yapmayın 0 0