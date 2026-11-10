Apple\'ın Türkiye yatırımı hakkında neler biliniyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ABD'li teknoloji devi Apple'ın yönetim kurulu başkanı Tim Cook'u kabul etti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, Cook ile Apple'ın Türkiye'deki dijital uygulama ekonomisine yönelik desteğini konuştuklarını söyledi.Apple'dan yapılan açıklamada ise Türkiye'de uzun vadeli yatırımlar yapılacağı açıklandı.Bu yatırımlar kapsamında ülke çapında beş yeni Apple Developer Academy, bir Apple Developer Center ve bir Apple Manufacturing Academy açılacağı duyuruldu.Yaklaşık 4,9 trilyon dolarlık piyasa değeri bulunan teknoloji devi dünyanın en değerli şirketi konumunda.

Cook Türkiye yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Bu yeni taahhütle önümüzdeki yıllarda yeni nesil yenilikçi girişimcileri destekleyecek olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.Sözkonusu yatırımın ülkedeki geliştiricilere ve işletmelere en parlak fikirlerini daha da ileriye taşımaları için gereken eğitim ve kaynakları sağlayacağını belirten Cook, Apple uzmanlarına da erişim olanağının da mümkün olacağını sözlerine ekledi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Apple'ın yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Hangi yatırımlar var?Apple gelecek üç yıl içinde ülke çapında beş Apple Developer Academy (geliştirici akademisi) açacağını duyurdu.Akademilerinin ilki 2027'de İstanbul'da açılacak.Bu akademilerde kişilere kod yazma, tasarım, pazarlama, proje yönetimi ve yapay zeka teknolojilerine odaklanma da dahil olmak üzere dokuz aylık ücretsiz programlar sunulacak.Dünya çapında şu anda 19 Apple Developer Academy mevcut.Akademilerden mezun olanlar App Store'da uygulamalarını yayımlayabiliyor.

Apple'ın yatırımları arasında 2027'de İstanbul'da açılacak bir Apple Developer Center (geliştirici merkezi) bulunuyor.Geliştiricilere, girişimcilere ve start-up'lara araç, teknoloji ve kaynak konusunda yardımcı olacak bu merkezlerde Apple uzmanlarına ve etkinliklerine erişim olanağı da sağlanacak.Bu geliştirici merkezlerinden dünya çapında halihazırda Bangalor, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur'da bulunuyor.

Şirketin Türkiye'deki üçüncü yatırımı ise Ankara'da açılacak Apple Manufacturing Academy (üretim akademileri) olacak.Bu akademi ise Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere, öğrencilere ve yenilikçi girişimcilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık imkanı sunacak.Bu tesis şirketin ABD dışında açılan ilk ve dünyadaki ikinci üretim akademisi olacak.Bu akademide ise uygulamalı eğitim laboratuvarı, canlı gösterimler ve atölye çalışmaları yer alacak.Apple'dan yapılan açıklamaya göre kişilere ve kurumsal bilgi birikimine yatırım yapacak bu akademi, Türkiye'nin üretim sektörünü destekleyerek inovasyon hızını yükseltmeyi ve gelişmiş teknolojilerin benimsenmesini amaçlıyor.