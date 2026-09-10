Türkiye fiyatı 230 bin TL ama görüntüyü izleyen "Mutlaka almalıyım" diyor - Son Dakika
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Türkiye fiyatı 230 bin TL ama görüntüyü izleyen "Mutlaka almalıyım" diyor

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Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, Türkiye'de 229 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Cihazın 5,4 inçlik dış ekranından 7,6 inçlik katlanabilir ekrana geçerken içeriği kesintisiz şekilde büyütmesi, ilk kullanım görüntülerinin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

Apple'ın yıllardır beklenen katlanabilir iPhone'u iPhone Duo, 9 Eylül'deki lansmanın ardından teknoloji dünyasının en çok konuşulan cihazlarından biri haline geldi.

Türkiye fiyatının açıklanmasıyla birlikte telefonun özellikleri kadar etiketi de gündeme oturdu. Ancak cihazın gerçek kullanım görüntülerinde ortaya çıkan bir detay, Duo'nun neden Apple'ın en iddialı ürünlerinden biri olarak konumlandırıldığını gösterdi.

KÜÇÜK EKRANDAN DEV EKRANA GEÇİŞ DİKKAT ÇEKTİ

iPhone Duo kapalı haldeyken 5,4 inçlik Super Retina XDR dış ekranla kullanılabiliyor. Telefon açıldığında ise kullanıcıyı 7,6 inçlik katlanabilir Super Retina XDR ekran karşılıyor.

İki ekran arasındaki geçişte açık olan uygulama kesintiye uğramadan iç ekrana doğru genişliyor. Apple, iki ekranı aynı en-boy oranına sahip olacak şekilde tasarlayarak içeriğin ekranlar arasında orantılı biçimde ölçeklenmesini sağladı.

Ekteki görüntüde de telefon açıldığı anda dış ekrandaki içeriğin büyük ekrana son derece akıcı biçimde yayıldığı görülüyor.

Türkiye fiyatı 230 bin TL ama görüntüyü izleyen

DIŞ BASININ DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

iPhone Duo'yu lansmanın ardından deneyen teknoloji yazarlarının ilk izlenimlerinde de özellikle bu geçiş animasyonu öne çıktı.

Cihazı deneyen bazı teknoloji yayınları, dış ekrandan iç ekrana geçişin iki ayrı ekran arasında atlama hissi vermediğine, uygulamanın adeta telefonla birlikte büyüdüğü izlenimi oluşturduğuna dikkat çekti.

Apple'ın katlanabilir telefon pazarına rakiplerinden yıllar sonra girmesine rağmen yazılım ve donanım arasındaki geçiş deneyimine özel önem verdiği belirtiliyor.

Türkiye fiyatı 230 bin TL ama görüntüyü izleyen

TÜRKİYE'DE 229 BİN 999 TL'DEN BAŞLIYOR

Bu deneyimin Türkiye'deki bedeli ise oldukça yüksek. iPhone Duo'nun resmi Türkiye fiyatları depolama kapasitesine göre şöyle:

256 GB: 229 bin 999 TL

512 GB: 246 bin 999 TL

1 TB: 280 bin 999 TL

2 TB: 335 bin 999 TL

Apple, iPhone Duo için Türkiye'de 16 Ekim saat 15.00'te ön siparişleri açacak. Telefon 23 Ekim'de satışa çıkacak.

AÇILDIĞINDA APPLE'IN EN BÜYÜK iPHONE EKRANI

Duo'nun 7,6 inçlik iç ekranı aynı zamanda bugüne kadar bir iPhone'da kullanılan en büyük ekran olma özelliğini taşıyor.

Cihaz tamamen açıldığında 5,2 milimetre kalınlığa kadar inceliyor. Her iki ekranda da 120 Hz'e kadar ProMotion teknolojisi bulunurken iç ekranda yansımaları azaltmak amacıyla nano-texture yüzey kullanılıyor.

Katlanabilir ekranın ortasındaki kat izi tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak telefonu deneyen teknoloji yazarları, Apple'ın kullandığı ekran katmanları ve nano-texture yüzey sayesinde izin özellikle ekran karşıdan izlenirken oldukça zor fark edildiğini aktarıyor.

Türkiye fiyatı 230 bin TL ama görüntüyü izleyen

PAHALI AMA İŞTAH KABARTIYOR

229 bin 999 TL'lik başlangıç fiyatı iPhone Duo'yu Türkiye'deki en pahalı akıllı telefonlardan biri haline getirirken, ilk gerçek kullanım görüntüleri cihazın en güçlü kozunun yalnızca katlanabilir olması değil, katlanma hareketinin yazılımla ne kadar akıcı bütünleştirildiği olduğunu ortaya koyuyor.

Küçük bir iPhone görünümündeyken tek hareketle 7,6 inçlik geniş bir ekrana dönüşen Duo'nun geçiş animasyonu, yüksek fiyatına rağmen cihazı teknoloji meraklıları için oldukça cazip hale getiren ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor.

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Iphone, Apple, Son Dakika

Son Dakika iPhone Türkiye fiyatı 230 bin TL ama görüntüyü izleyen 'Mutlaka almalıyım' diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kaan Ayhan Kaan Ayhan:
    Sudan ucuz. 1 günlük faiz gelirimle aldım. Reisimiz sağolsun varolsun. 3 1 Yanıtla
  • hayri selçuk hayri selçuk:
    Emekli bir öğretmen olarak alma şansım yok alanlara hayırlı olsun 2 1 Yanıtla
  • Mustafa Naz Mustafa Naz:
    insanlar aç açcccc:) 2 1 Yanıtla
  • uzun7107@gmail.com [email protected]:
    bunu ev araba satıp alacak kapasitesi yüksek insanlar var merak etmeyin. 2 0 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Açız diyenler yarın kuyrukta sıra bekler almak için.tüp gaz benzin sana yağı kuyruğunda bekleyenler şimdi 230 liraya telefon kuyruğunda bekliyor hala ülke geriye gitti diyorlar 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye fiyatı 230 bin TL ama görüntüyü izleyen "Mutlaka almalıyım" diyor - Son Dakika
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